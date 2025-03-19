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Muğla'da 'Türk Mutfağı Kursu' eğitimleri devam ediyor: Kursiyerler iftar yemeği düzenledi...

19.03.2025 10:24
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Muğla’nın Ortaca ilçesinde, Ortaca Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan Türk Mutfağı Kursu, katılımcılara Türk mutfağının zengin lezzetlerini öğretmeye devam ediyor. Kursa 23 kursiyer katılırken, eğitimler Ortaca METEM Yiyecek ve İçecek Atölyesi’nde gerçekleşiyor. Detaylar haberimizde...

Muğla'da 'Türk Mutfağı Kursu' eğitimleri devam ediyor: Kursiyerler iftar yemeği düzenledi...

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Türk Mutfağı Kursu büyük bir hızla devam ediyor.

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Ortaca Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kursa 23 kursiyer katılım sağlarken, eğitimler Ortaca METEM Yiyecek ve İçecek Atölyesi'nde sürdürülüyor.

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Turizm bünyesinde 18 yıldır ter döken yurt içinde ve yurt dışında çalışıp tecrübelerini kursiyerlerle paylaşan usta öğretici Kemal Sağıroğlu, temel mutfak eğitimi ve turizm de çalışacak personel yetiştiriyor.

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100 DEN FAZLA KURSİYER MEZUN ETMİŞ

2017’den bu yana Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurs veren Sağıroğlu, 100 den fazla kursiyer mezun etmiş ve mezun ettiği kursiyerler turizm ve otelcilik bünyesinde çeşitli beş yıldızlı oteller ile turizm tesislerinde çalışıyor ve mesleğini devam ettiriyor.

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"PAYLAŞMANIN VERDİĞİ MUTLULUK PAHA BİÇİLMEZ"

Kursiyerler adına konuşan Kemal Sağıroğlu, "Öncelikle bu kursumuzu açan ve kursiyerlerin bu işlerde otele gitmelerinde ön ayak olan Kurum müdürümüz İsmail Yurt’a ve Müdür yardımcımız Hediye Pelin Karaboğa ya çok teşekkür ediyorum. Kurum binamızın geçen yıl deprem yönetmeliğinden dolayı Bakanlıktan yıkılma kararı çıktıktan sonra sınıflarını ve mutfağını bize açan Ortaca Ahmet Ateş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Faruk Altınsoy’a da teşekkür ederim. 18 yıllık tecrübemi ve meslek hayatımı kursiyerlerim paylaşmanın verdiği mutluluk paha biçilmez" ifadelerini kullandı.

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KURSİYERLERİN HAZIRLADIĞI YEMEKLERLE İFTAR DÜZENLENDİ

Uygulama ağırlıklı devam eden kursa, geçtiğimiz akşam Halk Eğitimi Müdürü İsmail Yurt, Ahmet Ateş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Faruk Altınsoy, Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Hediye Pelin Karaboğa ve idare personel geçtiğimiz akşam kursiyerlerin hazırladığı iftar yemeğine katıldı.

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(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Ortaca Halk Eğitim Merkezi mutfak kurs
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