Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Karşıyaka Mahallesi Düzen mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, iş makineleri, itfaiye ekipleri ile 5 TOMA ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



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