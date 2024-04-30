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  4. Muhabir, Nihal Candan'ı sokak sokak dolaştırıp herkese sordu! Fenomenin özel hayat açıklaması şaşırttı

Muhabir, Nihal Candan'ı sokak sokak dolaştırıp herkese sordu! Fenomenin özel hayat açıklaması şaşırttı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.04.2024 14:43
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Nihal Candan, anoreksiya teşhisiyle cezaevinden tahliye edildiğinden beri kanal kanal dolaşarak açıklamalarda bulunuyor. Candan son olarak Show Haber muhabiriyle dolaşarak günlerini anlattı. Muhabir vatandaşlara "Tanıyor musunuz?" diye tek tek sorarken Candan'ın sözlendiği söylenen eşine dair açıklaması şaşırttıı.

Muhabir, Nihal Candan'ı sokak sokak dolaştırıp herkese sordu! Fenomenin özel hayat açıklaması şaşırttı

Dolandırıcılık ve kara para aklama gibi ağır suçlarından tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde tahliye edildi.

Candan, sağlık sorunu nedeniyle tahliye edilmesine rağmen, önce kuaföre ardından televizyonlara röportaja gitti. Candan'ın son olarak Show Haber muhabiri ile Ortaköy'de dolaşması, börek yemesi ve özel hayatını anlatması tepki çekti.

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SOKAKLARDA DOLAŞIP VATANDAŞA SORDULAR

Muhabir Nihal Candan'ı sokaklarda dolaştırarak gördüğü vatandaşlara "Nihal Candan'ı tanıyor musunuz?" diye sordu. İlginç anlar sosyal medyada da tepki çekti ve "Bu ne ya kadını evcil hayvan gibi dolaştırıyorlar", "Böyle hastalık mı olur?", "Hasta ise hastaneye gitsin" yorumları geldi.

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KOCASINA DAİR KONUŞTU

Nihal Candan sözlendiği söylenen kocasına dair de konuştu. Candan "Boşanmadım eşimle aramızda bir sorun yoktu en son. Boşanmak için bir sebebim yok kız çocuğu istiyorum" dedi.

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