Muhallebi tarifi arayanlara 9 farklı seçenek!

Kadayıflısı, sütlüsü, sakızlısı, irmiklisi… Hangi bileşenle yaparsanız yapın doyumsuz bir tada ulaşacağınız muhallebi tarifi seçenekleriyle işte buradayız. MUHALLEBİ TARİFİ Çok az malzeme içeren ancak nefis tadıyla ve yumuşacık dokusuyla pastalarınızın, turtalarınızın ve tatlılarınızın vazgeçilmezi olan muhallebi tarifine gelin kadayıflı muhallebi ile başlayalım. KADAYIFLI MUHALLEBİ TARİFİ Malzemeler 1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı bardağı toz şeker

Bir su bardağı dövülmüş ceviz

500 gram tel kadayıf

1 litre süt

Yarım çay bardağı elenmiş un

İki yemek kaşığı elenmiş nişasta

1 su bardağı toz şeker

1 yumurta sarısı

1 paket krema

1 paket vanilya Muhallebi tarifi: Bu kadar kolayını görmediniz sadece 15 dakikanızı alacak! Yapılışı Kadayıfın hazırlanması: Kadayıfları bir bıçak yardımıyla parçalayın.

Geniş bir teflon tencerede yarım tereyağını eritin. Eriyen tereyağının üzerine parçaladığınız kadayıfları dökerek, karıştırın. Karışımın üzerine şekeri ilave ederek karıştırmaya devam edin. Kahverengiye dönen kadayıfların üzerine cevizi ilave edin. Kısa bir süre daha karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatabilirsiniz. Muhallebinin hazırlanması: Bir litre sütü derin bir tencereye dökün.

Tencereye toz şekeri, unu, nişastayı ve yumurta sarısını ilave edin. Soğuk haliyle biraz karıştırdıktan sonra tencereyi ocağa alabilirsiniz.

Muhallebi kıvamını alana kadar, aynı yönde durmadan karıştırın. Kıvamına gelen muhallebiyi ocaktan alın ve 10 dakika dinlendirin.

10 dakika sonra muhallebinin içine 1 paket kremayı ve 1 paket vanilyayı ekleyin. Bir mikser yardımıyla pürüzsüz kıvama gelene kadar karıştırın.

Servis aşaması: Servis etmek istediğiniz kase veya kupların tabanına, şeker ve cevizle kavrulmuş kadayıfların bir kısmını yayın. Kadayıfların üzerine muhallebiyi dökün. En üste ise kalan kadayıfları serpin. Oda ısısında sıcağı geçen tatlıyı buzdolabına kaldırın. SÜTLÜ MUHALLEBİ TARİFİ Malzemeler 4 su bardağı (1 L) süt

1/2 su bardağı (125 ml) şeker

1/3 su bardağı (75 ml) mısır nişastası

1 yemek kaşığı (15 ml) vanilya

1/4 su bardağı (60 ml) kuru üzüm

1/2 çay kaşığı (2 ml) Yapılışı Büyük bir tencerede 3 bardak (750 ml) sütü şekerle karıştırın.

Orta-yüksek ateşe koyun, karıştırın ve kaynamaya bırakın.

Kalan sütü ayrı bir kapta nişastası ile çırpın.

Süt kaynayınca iyice çözünmüş olan mısır nişastası karışımını ekleyin ve sürekli çırpın. Karışım kalınlaşıncaya kadar sürekli karıştırın. * Ateşten alın, vanilyayı ekleyin. Bir kaseye veya tek tek servis tabaklarına dökün. En az 4 saat buzdolabında bekletin. BİSKÜVİLİ MUHALLEBİ TARİFİ Malzemeler 1,5 litre süt

1,5 su bardağı un

1,5 su bardağı şeker

1 su bardağı Hindistan cevizi

1,5 çorba kaşığı nişasta

125 gram margarin veya tereyağı

1 paket krem şanti

1 paket vanilya

2 paket burçak bisküvi

1 su bardağı kıyılmış ceviz

2 çorba kaşığı tereyağı veya margarin

3,5 su bardağı çilek püresi

1 su bardağı toz şeker Yapılışı Bisküvili harcın hazırlanması: 2 paket burçak bisküvi paketini açın ve bisküvileri çıkarın. Çıkardığınız bisküvileri rondo aletinin içerisine yerleştirin ve hepsi parçalanana kadar rondodan geçirin. Rondodan geçirdiğiniz bisküvileri bir kaba alın ve sonra kullanmak üzere bir kenara kaldırın. İçerisinde yağ veya su kalıntısı olmayan bir yoğurma kabı alın ve içerisine 2 çorba kaşığı tereyağı koyun. Eğer elinizde tereyağı yoksa margarin de kullanabilirsiniz. Eğer tereyağını buzdolabından çıkarıyorsanız önce oda sıcaklığına ulaşması için bir süre bekletin. Aksi takdirde yoğurma işlemi sırasında sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Tereyağını yoğurma kabına koyduktan sonra üzerine rondodan geçirdiğiniz bisküvileri dökün ve güzelce yoğurun.

Tereyağını rondodan geçirilmiş burçak bisküvi ile yoğurduktan sonra üzerine 1 su bardağı kıyılmış ceviz ekleyin ve bir kaşık yardımıyla ya da ellerinizi kullanarak güzelce tekrar karıştırın. Ardından hazırladığınız karışımı sonradan kullanmak üzere bir kenara kaldırın. Muhallebinin hazırlanması: Ocaktaki tencerenin içerisine 125 gram tereyağı koyun. Eğer tereyağı yoksa aynı şekilde margarin de kullanabilirsiniz. Tenceredeki yağı eritene kadar ısıtın. Eriyen yağın üzerine 1,5 su bardağı un ve 1,5 su bardağı nişastayı ekleyin ve karıştırarak kavurun. Ardından sütü ve şekeri de ilave edin ve muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Muhallebi piştikten sonra bir süre soğumaya bırakın. Ardından bir mikser yardımıyla çırpmaya başlayın. Çırpma işlemine devam ederken bir yandan da 1 paket krem şantiyi yavaş yavaş ekleyin. Krem şantiyi ekledikten sonra karışımın içerisine 1 su bardağı hindistan cevizini eklemeyi unutmayın. Son bir kez mikser ile çırpın. Sosun hazırlanması: Orta boy bir tencere alın ve tencereyi ocağa yerleştirin. Tencerenin içerisine 3,5 su bardağı çilek püresini ve 1 su bardağı toz şekeri ilave edin. Ardından tencereye koyduğunuz bu karışımı kısık ateşte pişirmeye başlayın. Yaklaşık olarak 20 dakika içinde pişmiş olur. Hazırladığınız sosu tencereyle birlikte ocaktan alın ve soğuması için bir kenara bırakın.

Sunum önerisi: Muhallebiyi dökmek üzere 1 adet kelepçeli kalıp çıkarın. Muhallebinin 1/3'ü kadar bir kısmını kalıbın dibine, her yerine eşit miktarda gelecek kadar dökün. Ardından hazırladığınız bisküvili karışımın yarısını bir kaşık yardımıyla döktüğünüz muhallebinin üzerine yayın. Bisküvileri yaydıktan sonra kalan muhallebinin yarısını tekrar bisküvilerin üzerine dökün. Ancak ortasına döküp sonradan yaymak yerine kaşık kaşık yer yerine parça parça dökmelisiniz, yoksa bisküviler muhallebiye karışabilir. Aynı şekilde kalan bisküvi karışımını da dökün ve üzerini kalan muhallebi ile kapatın. 3 kat muhallebi ve 2 kat bisküviyi kalıba döktükten sonra hazırladığınız meyve sosunu muhallebinin üzerine dökün. Kelepçeli kalıbı bu şekilde buzluğa yerleştirin ve en az 3 saat donmasına izin verin. Muhallebi ve çilek sosu donduktan sonra kolay çıkması için kalıbın çevresini bir bıçak yardımıyla çerçeveleyin. Ardından kalıptan çıkarıp keserek servis edebilirsiniz. İRMİKLİ MUHALLEBİ TARİFİ Malzemeler 4 su bardağı süt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı şeker

1 tane yumurta

3 yemek kaşığı tereyağı

1 paket petibör bisküvi

1 paket puding (3 su bardağı sütle)

Üzerini süslemek için badem veya istediğiniz kuru yemiş Yapılışı Malzemelerimiz arasında yer alan süt, irmik, şeker ve yumurta malzemelerini tencereye dökün. Bir tel çırpıcı yardımıyla iyice karıştırın. Bu karışımı orta ayarda ateşte yanan ocağa alarak kıvamını alana kadar pişirin. Karışım artık muhallebi kıvamına gelmeye başlayınca 3 yemek kaşığı tereyağını tencereye ekleyin. İyice karıştırarak tereyağını eritin ve karışıma yedirin.

Bir borcamı veya uygun bir kabın içinde su gezdirin ve ıslatın. Tencerenin içinde bulunan muhallebinin yarısı civarını kaba dökün. Kaba döktüğünüz muhallebinin üzerine petibör bisküvileri yan yana dizin. Tencerede kalan muhallebinin tamamını da bisküvilerin üzerine dökün.

Başka bir tencerede pudingi hazırlamaya başlayabilirsiniz. Toz pudingi 2-3 su bardağı suyla beraber tencereye dökün. Pudingi pişirin. Puding piştikten sonra hemen kapta hazır bekleyen muhallebinin üzerine tamamen dökün. Kabı buzdolabına yerleştirip soğumaya bırakın.

İrmikli muhallebi tatlınızın üzerine badem ya da damak zevkinize hitap eden kuru yemişlerle, hem görüntüyü güzelleştirebilir hem de lezzetine lezzet katabilirsiniz. SADE MUHALLEBİ TARİFİ Malzemeler 5 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı buğday nişastası

1 paket vanilya

3 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı tereyağı Yapılışı Geniş bir tencereye sütü alın.

Elenmiş unu, buğday nişastasını ve şekeri ekleyip karıştırın.

Karışımı ocağa alın ve kıvam alana kadar durmadan karıştırın.

Kıvam alan muhallebinin içine tereyağını ve vanilyayı ekleyip, ocağın altını kapatın ve karıştırmaya devam edin.

Muhallebinizi servis edeceğiz kaselere alabilirsiniz. SAKIZLI MUHALLEBİ TARİFİ Malzemeler Bir litre süt

Bir su bardağı toz şeker

Bir su bardağı un

Bir paket vanilya

3 parça damla sakızı Yapılışı Orta boy bir tencerede süt, un, şeker ve vanilyayı karıştırın. Tencereye alın ve kıvam alana kadar pişirin. Muhallebi koyulaşınca damla sakızları havanda dövün ve tencereye ekleyin.

5 dakika sonra muhallebiyi ocaktan alıp kısa bir süre dinlendirin.

Ardından muhallebileri servis edeceğiniz kaselere doldurun. Soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Muhallebiyi çeşitli meyvelerle süsleyebilirsiniz. BEBEK MUHALLEBİSİ TARİFİ Malzemeler 1 su bardağı içme suyu

2 yemek kaşığı pirinç unu

1 yemek kaşığı yulaf tozu

1/4 adet elma

1 tutam tarçın Yapılışı Tencerede su ile pirinç ve yulaf tozunu hafif koyulaşıncaya kadar kısık ateşte pişirin. Ateşten alıp ılınmaya bırakın. Bir tarafta elmayı cam rendede rendeleyin ve muhallebiye katıp karıştırın. Bir tutam tarçın ile tatlandırın.