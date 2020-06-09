Muhallebi tarifi: Damağınızda bir nostalji tadı

Annenizin yaptığı gibi muhallebi tatlısı yapmak istiyorsanız, doğru yere geldiniz. Mis gibi sütlü muhallebi tarifi her kaşığında sizi çocukluğunuza götürecek. Pratik olduğu kadar ekonomik de olan muhallebi tarifi üzerinden yıllar içinde onlarca farklı tarif ortaya çıktı. Her biri birbirinden güzel tarifleri denemeye başlamadan önce mutlaka muhallebi de ustalaşmanızı öneririz. Üzerine ne ekleseniz yakışan en güzel muhallebi için en fazla yarım saatinizi ayırmanız yeterli. Tatlı krizlerine jet cevap niteliğinde olan en kolay muhallebi tarifi için çıkarın tencereyi kaşığı, başlıyoruz!

MUHALLEBİ MALZEMELERİ

5 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı buğday nişastası

1 paket vanilya

3 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı tereyağı

MUHALLEBİ NASIL YAPILIR?

Geniş bir tencereye sütü alın.

Elenmiş unu, buğday nişastasını ve şekeri ekleyip karıştırın.

Karışımı ocağa alın ve kıvam alana kadar durmadan karıştırın.

Kıvam alan muhallebinin içine tereyağını ve vanilyayı ekleyip, ocağın altını kapatın ve karıştırmaya devam edin.

Muhallebinizi servis edeceğiz kaselere alabilirsiniz.

Afiyet olsun.

MUHALLEBİ TARİFİ PÜF NOKTALARI

Sütlü muhallebi tarifine renk ve kıvam vermesi için 1 adet yumurta sarısı ekleyebilirsiniz.

Muhallebi karışımının içine küçük bir parça damla sakızı katarak, damla sakızlı muhallebi elde edebilirsiniz.

MUHALLEBİ ÇEŞİTLERİ

Muhallebi tarifleri arasında son yıllarda en popüler olanı kadayıflı muhallebi tarifi. Sade muhallebiden yola çıkarak onlarca farklı çeşit tatlıya imza atabilirsiniz. İrmikli muhallebi, bisküvili muhallebi, portakallı muhallebi bunlardan sadece birkaçı... Kakaolu lezzetlerden hoşlanıyorsanız, muhallebi karışımına ekleyeceğiniz kakao ile kakaolu muhallebi bile elde edebilirsiniz.

MUHALLEBİ SUNUMLARI

Tek başına bir şahane olan muhallebi tatlısı genellikle üzerine tarçın serpilerek servis edilir. Çekilmiş fındık, fıstık, ceviz gibi kuruyemişlerle servis edilebilir. Muhallebiyi aynı zamanda muz, incir, çilek, kivi gibi sevdiğiniz meyvelerle de servis edebilirsiniz.

MUHALLEBİNİN YANINA İYİ GİDER

Yaz aylarında sade muhallebinin yanına kesme dondurma mükemmel gider. Kışın ise kesme dondurma yerini kaymağa bırakabilir.

MUHALLEBİ KAÇ KALORİ?

Bir orta boy kase sade muhallebi 230 kaloridir.



