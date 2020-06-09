Muhallebi tarifi: Damağınızda bir nostalji tadı

Annenizin yaptığı gibi muhallebi tatlısı yapmak istiyorsanız, doğru yere geldiniz. Mis gibi sütlü muhallebi tarifi her kaşığında sizi çocukluğunuza götürecek. Pratik olduğu kadar ekonomik de olan muhallebi tarifi üzerinden yıllar içinde onlarca farklı tarif ortaya çıktı. Her biri birbirinden güzel tarifleri denemeye başlamadan önce mutlaka muhallebi de ustalaşmanızı öneririz. Üzerine ne ekleseniz yakışan en güzel muhallebi için en fazla yarım saatinizi ayırmanız yeterli. Tatlı krizlerine jet cevap niteliğinde olan en kolay muhallebi tarifi için çıkarın tencereyi kaşığı, başlıyoruz!
Afiyet olsun.
Muhallebi tarifleri arasında son yıllarda en popüler olanı kadayıflı muhallebi tarifi. Sade muhallebiden yola çıkarak onlarca farklı çeşit tatlıya imza atabilirsiniz. İrmikli muhallebi, bisküvili muhallebi, portakallı muhallebi bunlardan sadece birkaçı... Kakaolu lezzetlerden hoşlanıyorsanız, muhallebi karışımına ekleyeceğiniz kakao ile kakaolu muhallebi bile elde edebilirsiniz.
Tek başına bir şahane olan muhallebi tatlısı genellikle üzerine tarçın serpilerek servis edilir. Çekilmiş fındık, fıstık, ceviz gibi kuruyemişlerle servis edilebilir. Muhallebiyi aynı zamanda muz, incir, çilek, kivi gibi sevdiğiniz meyvelerle de servis edebilirsiniz.
Yaz aylarında sade muhallebinin yanına kesme dondurma mükemmel gider. Kışın ise kesme dondurma yerini kaymağa bırakabilir.
Bir orta boy kase sade muhallebi 230 kaloridir.
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