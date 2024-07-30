Muhammara tarifi: Muhammara nasıl yapılır?

Hem kahvaltılık hem de meze olarak sunabileceğiniz muhammara tarifi Suriye’nin Halep kentine özgü olan bir lezzet. Ayrıca Türk mutfağının da bir parçası olarak kabul edilen bu tarifi yapmak da son derece kolay. İşte muhammara tarifi!
Muhammara yapmak için birkaç dakikanızı ayarlamanız yeterli. Pişirme süreci de olmayan bu tarif için gerekli olan tüm malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz. Malzeme miktarlarını artırarak daha fazla kişi için de yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
6 kaşık salça
Yarım bardak ekmek içi
Yarım bardak ceviz içi
1 kaşık tahin
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı kimyon
1 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı sumak
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
TARİF
Rondoda ekmek içlerini çekin.
Cevizleri de çekin.
Sarımsakları ezin.
Salçayı ayrı bir kapta ekmek içiyle ovalayarak karıştırın.
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