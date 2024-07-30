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    Muhammara tarifi: Muhammara nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.07.2024 18:47
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    Hem kahvaltılık hem de meze olarak sunabileceğiniz muhammara tarifi Suriye’nin Halep kentine özgü olan bir lezzet. Ayrıca Türk mutfağının da bir parçası olarak kabul edilen bu tarifi yapmak da son derece kolay. İşte muhammara tarifi!

    Muhammara tarifi: Muhammara nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
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    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 15dk
    Pişirme Süresi 0dk
    Kalori/Porsiyon 340kal

    Muhammara yapmak için birkaç dakikanızı ayarlamanız yeterli. Pişirme süreci de olmayan bu tarif için gerekli olan tüm malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz. Malzeme miktarlarını artırarak daha fazla kişi için de yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • 6 kaşık salça
    • Yarım bardak ekmek içi
    • Yarım bardak ceviz içi
    • 1 kaşık tahin
    • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
    • 1 çay kaşığı kimyon
    • 1 diş sarımsak
    • 1 tatlı kaşığı sumak
    • 1 tatlı kaşığı tuz
    • 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

    TARİF

    • Rondoda ekmek içlerini çekin.
    • Cevizleri de çekin.
    • Sarımsakları ezin.
    • Salçayı ayrı bir kapta ekmek içiyle ovalayarak karıştırın.
    • Diğer malzemeleri de ekleyin ve karıştırın.
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    Chef GPT
    Hafif lezzet: Cevizli semizotu salatası tarifiHafif lezzet: Cevizli semizotu salatası tarifi
    Anahtar Kelimeler:
    muhammara tarifi meze
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