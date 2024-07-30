Muhammara tarifi: Muhammara nasıl yapılır?

Muhammara yapmak için birkaç dakikanızı ayarlamanız yeterli. Pişirme süreci de olmayan bu tarif için gerekli olan tüm malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz. Malzeme miktarlarını artırarak daha fazla kişi için de yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 6 kaşık salça

Yarım bardak ekmek içi

Yarım bardak ceviz içi

1 kaşık tahin

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kimyon

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı sumak

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber