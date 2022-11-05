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Muharrem İnce'den 6'lı masa eleştirisi! 'Nerede anlaşacaklar?'

05.11.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim tarihi yaklaştıkça parti liderlerinden açıklamalar art arda gelmeye devam ediyor. Son olarak Mersin'de açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, 6'lı masa ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İnce, "6'lı masa artık kısır günü mü, altın günü mü, dolma günü mü... İstanbul Sözleşmesi'nde, Libya tezkeresinde, terörle mücadelede, kamulaştırmada, Ergenekon, Balyoz'da, cumhurbaşkanı adayında anlaşamamışlar. Nerede anlaşacaklar?" diye konuştu.

Muharrem İnce'den 6'lı masa eleştirisi! 'Nerede anlaşacaklar?'

İnce, kentteki temasları kapsamında, bir otelde partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, ülkedeki ekonomi ve tarım politikalarını eleştirdi. Bir gazetecinin 6'lı masaya ilişkin sorusuna İnce, o masadan milletin lehine bir iş çıkacağına inanmadığını belirtti.

6'lı masada memleket meselelerinin konuşulmadığını dile getiren İnce, "6'lı masa artık kısır günü mü, altın günü mü, dolma günü mü... İstanbul Sözleşmesi'nde, Libya tezkeresinde, terörle mücadelede, kamulaştırmada, Ergenekon, Balyoz'da, cumhurbaşkanı adayında anlaşamamışlar. Nerede anlaşacaklar? 6'lı masayı devam ettirsinler. İtirazım yok, oraya gelmek gibi bir niyetimiz, talebimiz de yok. Zamanı geldiğinde gerekli ittifaklar kurulur." ifadelerini kullandı.

'BU BİR CESARET İŞİDİR'

İnce, bir gazetecinin sorusu üzerine cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini kaydetti. Partilerinde cumhurbaşkanı adayını üyelerin seçtiğini aktaran İnce, "Ben seçileceğim herhalde. Bu bir cesaret işidir. CHP'de böyle olsaydı, demokrasi olsaydı, ayrılmazdım. 'Üyeler seçsin adayı' deselerdi herhalde çoktan ben olmuştum. Ayrılmama da gerek kalmamıştı." diye konuştu.

İnce, daha sonra Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 3 Kasım'da icra edilen serbest paraşüt atlayışı sırasında meydana gelen kazada şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in ailesini ziyaret etti, başsağlığı diledi.

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Şehidin annesi Aysel Demir, İnce'den oğlunun kullandığı paraşütün kendisine getirilmesini istedi.

İnce, buradaki programının ardından Mezitli ilçesinde semt pazarlarını, partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Bölgedeki esnafla da sohbet eden İnce, vatandaşlar ve gençlerle fotoğraf çektirdi.

Bazı vatandaşlar, İnce'ye CHP'den ayrıldığı için eleştiride bulundu.

İnce, daha sonra Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandında partililerle bir süre yürüdü, bir alışveriş merkezinde vatandaşları selamladı. (AA)

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Muharrem İnce 6'lı masa

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