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Muharrem İnce partisinin oy oranını açıkladı

31.05.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin alacağı oy oranı ile ilişkin soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. İnce ‘Anket yaptırdınız mı?’ sorusuna, ‘Yaptırdık. Barajı da geçiyoruz. Merak etme. Baraj sorunumuz yok. O konuyla ilgili sıkıntımız yok. Memleket Partisi olarak yüzde 7'yi geçiyoruz’ diye yanıt verdi.

Muharrem İnce partisinin oy oranını açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Eskişehir'deki bir davet salonunda düzenlediği basın toplantısında, tarihin en büyük ekonomik krizinin yaşandığını savundu. İnce, “Biz, Memleket Partisi olarak yoksul ailelerin çocuklarını gündemde tutmak istiyoruz” dedi.

Muhalefetin, RTÜK'ten şikayetçi olduğunu belirten İnce, şunları kaydetti:

"Bu iktidar, bu muhalefetten, bu muhalefet, bu iktidardan çok memnun. Sayın Kılıçdaroğlu, madem RTÜK'ten o kadar şikayetçisin, danışmanlarını niye RTÜK üyesi yaptın? Reddetseydin bu düzeni. Kendi danışmanlarını 'yüksek maaş alıyorlar' diye RTÜK üyesi yapıyorsun. İki kişi orada partin adına üye. Hem RTÜK'ü eleştireceksin hem RTÜK'e üye vereceksin. Yargıdan şikayet etmeye hakkınız var mı sizin ya? Bu muhalefete sesleniyorum. 13 HSK üyesi var. Ya siz bir üyelik almak için 7 üyeye oy verdiniz. Bu düzenin ortağısınız. Ne diye şimdi HSK'den şikayet ediyorsunuz? Hemşehrini HSK üyesi yapmak için, bir üyelik kapmak için bir elma şekerine razı olmuşsun. Kandırmışlar seni elma şekeriyle. Bir üye için 7 üyeye oy vermişsin. Şimdi konuşuyorsunuz. Ne RTÜK'ten, ne HSK'den bu muhalefetin şikayet etme hakkı yoktur."

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"YOKSUL AİLELERİN ÇOCUKLARINI GÜNDEMDE TUTMAK İSTİYORUZ"

Türkiye'nin çocuk yoksulluğu konusunda endişe verici bir durumda olduğunu iddia eden İnce, "Biz, Memleket Partisi olarak yoksul ailelerin çocuklarını gündemde tutmak istiyoruz. Onlara yardımcı olmak, sorunlarını çözmek istiyoruz. Daha çok sağlık sorunu yaşıyor, yoksul ailelerin çocukları. Gelişim problemi yaşıyorlar. Sosyal dışlanmışlık yaşıyorlar. Bireysel gelişimleri hemen hemen hiç yok. Eğitimde başarısız oluyorlar." diye konuştu.

İnce, bir gazetecinin "Anket yaptırdınız mı?" sorusunu, "Yaptırdık. Barajı da geçiyoruz. Merak etme. Baraj sorunumuz yok. O konuyla ilgili sıkıntımız yok. Memleket Partisi olarak yüzde 7'yi geçiyoruz." diye yanıtladı.

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