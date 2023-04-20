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Muhasebe ve Denetim mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Muhasebe ve Denetim Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

03.04.2023 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler, meslek hayatlarında başarılı olabilecekleri bölümleri tercih etmek ister. Bunun için de ilgi alanlarına yönelik bölümlerden yana seçim yaparlar. En çok tercih edilen bölümlerden biri olarak Muhasebe ve Denetim öne çıkar. Bir ön lisans bölümü olan Muhasebe ve Denetim, son günlerde daha yaygın hale gelmektedir. Finansa dayalı bir bölüm olduğu için de önü oldukça açıktır.

Muhasebe ve Denetim mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Muhasebe ve Denetim Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Muhasebe ve Denetim Bölümü, öğrenciler tarafından sıkça tercih edilen bir bölümdür. Eşit ağırlık puan türünden öğrenci kabul eden bu bölüm, şirketlerin finansal süreçlerinin yönetilmesi açısından büyük önem arz eder. Hem muhasebe hem de denetimi kapsayan bir disiplin olduğu için çalışma alanı da oldukça geniştir. Dolayısıyla finansal süreçlere sahip tüm şirketler için Muhasebe ve Denetim bölümü mezunları bir ihtiyaçtır. Ayrıca lisans mezunları, yüksek lisans ve doktora programlarıyla da bu bölümde kendilerini daha fazla geliştirebilir.

Muhasebe ve Denetim Bölümü nedir?

Muhasebe ve Denetim Bölümü, şirketlerin finansal verilerini toplama, bunları yorumlama, gerekli kontrolleri ve değerlendirmeleri yapma gibi eğitimleri kapsayan bir bölümdür. Muhasebe alanında temel bir disiplindir ve aslında iki ana başlıktan oluşur. Muhasebe kısmı finans işlemleri izleme, raporlama ve analiz etmeyi içerir. Denetim kısmı ise muhasebenin, finansal kayıtların ve tabloların yasalara ve kabul gören muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığını inceler.

Bölümün amacı, piyasada yer alacak donanımlı ve bilgili kişiler yetiştirmektir. Ayrıca örgütsel dolandırıcılık risklerinin derecelerini belirleme, finansal verileri yorumlama, sahtekarlığı tespit etme ve caydırmaktan sorumlu bireyler yetiştirme gibi amaçları da vardır. Böylece bu bölümden mezun olan kişiler, finansal konularda daha sağlıklı süreçler yürütülmesini ve şirketlerin en verimli şekilde yönetilmesini sağlar.

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Muhasebe ve Denetim bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Muhasebe ve Denetim Bölümü, üniversitelerin 4 yıllık programları arasında yer alan bir bölümdür. İşletme Fakültesinde bulunan bu bölüm, eşit ağırlık puan türünde öğrenci kabul eder. Ülkemizde üniversitelerde giderek daha da yaygın hale gelmektedir. 8 dönemlik eğitim hayatı boyunca öğrenciler, pek çok dersten sorumlu olurlar. Bu dersleri başarılı bir şekilde tamamlayanlar ise Muhasebe ve Denetim Bölümü lisans diploması almaya ve bu alanda çalışmaya hak kazanır. Muhasebe ve Denetim lisans diplomasını aldıktan sonra yüksek lisans ve doktora programlarıyla öğrenciler, bu alanda kendilerini geliştirebilirler. Muhasebe ve Denetim Bölümü dersleri:

  • Finansal muhasebe
  • Finansal tablolar ve analiz
  • İşlemler yönetimi
  • Genel matematik
  • İş dinamikleri
  • Stratejik yönetim muhasebesi ve kontrol
  • İş hukuku
  • Yönetim ve organizasyon
  • Dış ticaret işlemleri muhasebesi
  • Performans ölçme yöntemleri
  • Vergilendirme ve muhasebe uygulamaları
  • Mikroekonominin ilkeleri
  • İşlemler yönetimi
  • İç kontrol ve iç denetimin temelleri
  • Şirketler hukuku
  • Yönetim ve maliyet muhasebesi
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Muhasebe ve Denetim mezunları ne iş yapar?

Muhasebe ve Denetim mezunları iş imkanları çok geniş bir yelpazeyi kapsar. Hem kamu kurum ve kuruluşlarında hem de özel sektörde, Muhasebe ve Denetim mezunları için iş vardır. Her türlü kurum ve kuruluşun muhasebe departmanında çalışabilirler. Ayrıca bu kurumlarda iç ve dış denetçi olarak da görev alabilirler. Muhasebe ve Denetim Bölümünden mezun olduktan sonra kişiler, kendi projelerini geliştirerek bu alanda daha da ilerleyebilir. Muhasebe ve Denetim Bölümü mezunlarının ne iş yaptığı merak edilir. Bu meslek grubundaki insanlar şirketlerin finansal durumlarını takip ederek mali tabloları inceler ve bu bilgileri devletin ilgili birimlerine aktarır. Genel olarak Muhasebe ve Denetim Bölümü mezunlarının görevleri arasında şunlar yer alır:

  • Varlık kullanımı ve denetim sonuçları ile ilgili rapor hazırlamak
  • Bütçeleri hazırlama konusunda yardımcı olmak
  • Denetim ihtiyaçlarını tespit ederek şirket yönetimi ile iletişim kurmak
  • Maddi varlıklar, borçlar, gelir, harcamalar, net değer ve sermaye stoğu ile ilgili verileri incelemek
  • Potansiyel riskleri önlemek için risk modelleri geliştirmek
  • Şirketlerin etkinliğini ve verimliliğini sağlamak için mali kayıtları denetim altında tutmak
  • Denetim stratejisi, prosedürü ve programlarını tasarlayarak bunları uygulamak
  • Mali durumlarla ilgili olası problemleri saptamak ve bunların kaynağına inerek çözüm sunmak
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Muhasebe ve Denetim mezunları nerelerde çalışır?

Muhasebe ve Denetim Bölümü mezunlarının çalışma alanları oldukça fazladır:

  • Maliye Bakanlığı
  • Mali müşavirlik ofisleri
  • Belediyeler
  • Özel şirketlerin muhasebe departmanları
  • Bakanlıklar
  • Kurumların taşra teşkilatları
  • Uzman ya da müfettiş memur
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Muhasebe ve Denetim mezunlarının kamuda iş olanakları oldukça avantajlıdır. Çünkü bu bölüm, pek çok alanda çalışabilir. Özellikle finansal süreçlerin var olduğu tüm alanlar, Muhasebe ve Denetim mezununa ihtiyaç duyar. Kamuda çalışmak isteyen Muhasebe ve Denetim mezunları, öncelikle KPSS’ye girmelidir. Bu sınavda ilgili alanda yeterli puan aldıktan sonra tercih yaparak atanabilir ve çalışmaya başlayabilirler. Bu bölümden mezun kişiler; memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, tahsildar, merkezi satın alma uzmanı unvanları ile çalışabilirler. Muhasebe ve Denetim Bölümü mezunlarının çalışabileceği kamu kurumları:

  • Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü
  • Karayolları Genel Müdürlüğü
  • Kişisel Verileri Koruma Kurumu
  • Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
  • Sağlık Bakanlığı
  • Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
  • Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
  • Türk Tarih Kurumu Başkanlığı
  • Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Muhasebe ve Denetim mezunlarının özel sektörde iş olanakları da söz konusudur. Çünkü özel sektörde üretim yapan tüm şirketler ve fabrikalar, finansal süreçlere sahiptir. Bu süreçlerin en iyi şekilde idare edilmesi ve denetlenmesi için Muhasebe ve Denetim Bölümü mezunlarına ihtiyaç duyulur. Özel sektörde çalışmak için herhangi bir sınava girmeye gerek yoktur. İlgili şirketlerin pozisyonları için görüşmeye giderek başvuruda bulunmak yeterlidir. Aynı zamanda özel sektörde çalışan kişiler, dışarıdan iş alma, proje geliştirme ve kendi ilgi alanına yönelik çalışmalar yapma konusunda avantaj sahibidir. Kendi muhasebe şirketini açarak birden fazla şirketle çalışan Muhasebe ve Denetim firmaları da vardır. Üniversitelerde araştırma görevlisi olarak da çeşitli yüksek programları tamamladıktan sonra çalışmak mümkündür.

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Muhasebe Ve Denetim

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