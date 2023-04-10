Mekatronik mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Mekatronik bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Mühendislikte teknik sistemlerin karmaşıklık düzeyi arttıkça belirli alanlara yönelik yeni eğitim programları oluşturuluyor. Ülkemizde ve dünyada son yıllarda mekatronik bölümüne olan rağbet de artış gösteriyor. Mekatronik bölümü temelde mekanik ve elektronik kavramlarının birleşmesiyle ortaya çıkmış olan bir bölümdür. Mekatronik mühendisliği de zamanla bu iki alandan ayrılarak farklı bir disiplin haline gelmiştir. Mekatronik mezunları iş hayatında evin içinde kullanılan elektrikli aletlerden büyük sanayi makinelerinin üretimine kadar pek çok alanda çalışır. Mezunlar bir alana yönelip kendilerini geliştirerek belirli bir sektörde ilerleyebilir.

Mekatronik bölümü nedir?

Mekanik bölümü elektrik ve mekanik sistemlerin eğitimine yoğunlaşır. Bu eğitimde bilgisayar, robotik, telekomünikasyon, kalite kontrol gibi farklı alanlar hakkında bilgi verilir. Mekatronik mezununun elektronik ve mekanik cihazların bakımını, tadilatını ve işletmesini yapabilir hale gelmesi amaçlanır. Bu noktada mekatronik mezunları mekatronik mühendislerine yardımcı olarak görev alır. Mekatronik bölümü sektörün ihtiyaç duyduğu ara elemanların yetiştirilmesini sağlar. Otomatik makinelerin ya da diğer bir adıyla mekatronik sistemlerin olduğu savunma sanayi, bankacılık, havacılık ve robotik gibi sektörler mekatronik mezunu çalışanlara ihtiyaç duyar.

Mekatronik bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Mekatronik bölümü üniversitelerin meslek yüksekokulu birimlerinde eğitim verir. 2 yıllık eğitime sahip olan bölüm önlisans programıdır. Zorunlu derslerin yanında tamamlanması gereken seçmeli ders kredisi ve zorunlu staj da programa dâhildir. Mekatronik bölümünde teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitimler ve laboratuvar dersleri bulunur. Eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrenciler mekatronik teknikeri unvanını kazanır.

Mekatronik bölümü pek çok farklı disipline sahip bir bölüm olmasıyla bilinir. Dolayısıyla çeşitli konularda dersleri bulunur. Öğrenci bu derslerden ilgi alanına ve gelişmek istediği alana uygun olanları seçebilir. Temel mühendislik derslerinin yanında Mekatronik bölümü dersleri:

Teknik resim

Bilgisayar destekli teknik resim

Mukavemet

Robot teknolojisi

Ölçüm süreçleri

Süreç kontrol

Programlanabilir denetleyiciler

Üretim sistemleri ve imalat teknikleri

Malzeme bilgileri

Üretim ve imalat

Sayısal ve mantıksal sistem tasarımı

Elektrik motorları

Mekatronik bölümü eğitim döneminde zorunlu stajları olan programlardan biridir. Mekatronik bölümünde sorumlu olduğu dersleri ve stajı başarıyla tamamlayan öğrenciler mekatronik önlisans diplomasını almaya hak kazanır. Dileyen öğrenciler önlisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isterse dikey geçiş sınavıyla birçok bölümde okuyabilirler. DGS’den yeterli puanı alıp gerekli şartları yerine getiren öğrenciler aşağıdaki bölümlerde lisans eğitimlerine devam edebilir:

Mekatronik mühendisliği

Uzay mühendisliği

Endüstri mühendisliği

Elektrik elektronik mühendisliği

Elektronik ve haberleşme mühendisliği

Havacılık elektrik ve elektroniği bölümü

Makine mühendisliği

İmalat mühendisliği

Kontrol ve otomasyon mühendisliği

Otomotiv mühendisliği

Uçak gövde ve motor bakım bölümü

Mekatronik mezunları ne iş yapar?

Mekatronik mezunları mekatronik teknikerliği unvanı ile mezun olarak piyasada mühendislerle birlikte çalışabilir. Mekatronik teknikerliği elektrik elektronik, makine ve mekatronik mühendisliği gibi birçok mühendisliğin alt dalı olduğu için bölümden mezun olanların yönelebileceği alan sayısı fazladır. Robotların ve makinelerin kullandığı pek çok sektörde mekatronik mezunları iş imkânları bulunur. Mekatronik bölümü mezunları sektörde aşağıdaki görevleri yerine getirmek için istihdam edilirler:

Mekatronik sistemlerin sürecini, makinelerini ve kullanımını tasarlamak

İş alanıyla ilgili problemleri saptamak ve çözmek

Bilgisayar destekli çizimle makine parçaları çizebilmek

Bu çizilen parçaların CNC, 3D yazıcı gibi makinelerle üretimini yapmak

Gerekli olan elektrik elektronik devre sistemlerini tasarlamak ve geliştirmek

Pnömatik ve hidrolik sistemlerin tasarımını, kurulumunu ve tadilatını yapabilmek

Parça işleme, tasarlama ve üretme süreçlerine hâkim olmak

Dönüştürücü ve sensörleri kullanabilmek

Mekatronik çalışma alanının gerektirdiği iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamak

Bilişim teknolojilerine hâkim olmak

Mekatronik sistemlerde montaj yapmak, arıza ve hataları tespit etmek, kalite kontrol işlemlerini yapmak

Alanla kullanılan algoritma yapılarını ve uygun yazılım dillerini bilmek

Mekatronik mezunları nerelerde çalışır?

Yazılım, kontrol, mekanik ve elektronik gibi çeşitli mühendislik alanlarıyla ilgili olan mekatronik bölümünün iş alanları geniştir. Günümüzde makineleşme ve yazılım alanındaki ilerlemelerle mekatronik mezunlarına olan ihtiyaç giderek artar. Mekatronik mezunları robot üretim tesislerinden yüksek teknolojiye sahip laboratuvarlara kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Mekatronik mezunlarının özel sektörde iş olanakları ve sektörler aşağıdaki gibidir:

Gıda sektörü

Sağlık sektörü

Havacılık sektörü

Otomotiv sanayisi

Robotik alanı

Kalite kontrol birimleri

Gemi endüstrisi

Uçak bakımı

Yazılım ve otomasyon

Elektronik alet üretim sanayisi

Telekomünikasyon

Bankacılık sektörü

Silah endüstrisi

Elektrik elektronik sektörü

Teknolojinin gelişimi özel sektörde daha kolay takip edilebilir. Özel sektör kamuya göre hızlı değişim gösteren bir alandır. Robotik alanının ve yazılımın özel sektörde daha fazla atılım yaptığı görülebilir. Dolayısıyla mekatronik alanında iş imkânları genel olarak özel sektördedir. Ancak mekatronik mezunlarının kamuda iş olanakları da mevcuttur. Mekatronik mezunlarının öncelikle kamu personeli seçme sınavından yeterli puanı almaları gerekir. Atanmaları halinde çalışabilecekleri kamu kurumları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Devlet hava meydanları işletmesi genel müdürlüğü

Türkiye Cumhuriyeti devlet demiryolları

Ulaştırma ve altyapı bakanlığı

Afet ve acil durum yönetimi başkanlığı

Üniversite personeli

Özelleştirme idaresi başkanlığı



