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Muhatap nasıl yazılır, muhatap yazımı nasıl olmalıdır? Muhatap mı muhattap mı, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

24.03.2023 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe dilinde pek çok kelimenin yazılışında yanlışlıklar yapılıyor. Bu yanlışlıklar kelimenin anlamını bozduğu gibi cümlede de bozulmalara neden olur. Aynı zamanda dilin doğru kullanılmasını engelleyerek dil yapısını bozar. Özellikle resmi yazışmalarda yazım kurallarına dikkat edilmelidir. Muhatap kelimesi de yazımı sırasında yanlışlık yapılan kelimeler arasında yer alır. Sözcüğün doğru yazılışı öğrenilerek yazım yanlışı olmadan cümle kurulabilir. Peki muhatap doğru yazılışı nasıldır?

Muhatap nasıl yazılır, muhatap yazımı nasıl olmalıdır? Muhatap mı muhattap mı, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Muhatap sözcüğü günlük yaşamda ve resmi yazışmalarda sık kullanılan bir kelimedir. Bu sözcük bir konuda söz sahibi olan kişiyi ifade etmek için kullanılır. Telaffuzunda muhattap şeklinde söylenen sözcüğün yazımında karışıklıklar yaşanabiliyor. Özellikle resmi yazışmalarda yazım yanlışı yapılmadan cümle kurulması önemlidir. Resmi yazışmalarda doğru dil kullanımı, kurumun veya şirketin itibarını da korur. İyi yazılmış resmi bir yazı, kurumun veya şirketin profesyonel olduğunu ve mesajın alıcısı ile ciddi bir şekilde ilgilendiğini gösterir. Bu nedenle resmi yazışmalarda doğru dil kullanımına dikkat etmek önemlidir. Muhatap kelimesi de yazılırken tek t ile yazılmalıdır.

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Muhatap nasıl yazılır?

Muhatap sözcüğünün kökeni Arapçadır. Arapçadan dilimize geçmiş olan bu sözcük yaygın olarak kullanılmakla birlikte yazımında da sık sık hata yapılır. Muhatap kelimesi Türkçede bir konuda söz sahibi olan, bir konuda karşılıklı konuşulan, tartışılan veya iletişim kurulan kişi veya kurum anlamına gelir. Bi konuda ya da durumda iletişim kurulan kişi o iletişimdeki muhatabınız olarak bilinir. Muhatap yazımı konusunda da sıklıkla karışıklık yaşanır. Muhattap olarak da yazılan kelimenin doğru yazılışı tek t harfi ile yazılmasıdır. Muhatap mı muhattap mı ikileminin yanıtı ise sözcüğün muhatap olarak yazılışıdır. Telaffuzu sırasında muhattap şeklinde iki tane t harfi varmış gibi söylenen sözcük yazılırken muhatap olarak yazılmalıdır.

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Muhatap doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Kendisine söz söylenilen, kendisi ile konuşulan kimse anlamına gelen muhatap sözcüğü Türkçede yazımı karıştırılan sözcükler arasında yer alır. Sözcüğün doğru yazımını bilmek ve o şekli ile kullanmak önem taşır. Yazım yanlışları veya dil bilgisi hataları, mesajın alıcısı tarafından yanlış anlaşılmalara neden olabilir ve iletilen mesajın doğruluğunu ve ciddiyetini sorgulanmasına yol açabilir. Muhatap TDK kaynaklarında tek t harfi ile yazılmıştır. Sözcüğün “muhattap” şeklindeki yazımı yazım yanlışına sebep olacaktır. Örnek cümleler ile açıklanmak gerekirse:

  • Bu konuda muhataplarımızla görüşeceğiz.
  • Bu projede seni muhatap alarak ilerlemeye düşünüyoruz.
  • Muhatap olduğumuz insanlara bak!
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