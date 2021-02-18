Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Muhtemelen bu resimdeki düğmeyi göremeyeceksiniz!

Muhtemelen bu resimdeki düğmeyi göremeyeceksiniz!

Seray Üstün Seray Üstün 18.02.2021 16:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Muhtemelen bu resimdeki düğmeyi göremeyeceksiniz!

Çocukluğunuzdaki pazar kahvaltılarını düşünün. Ailecek yapılan kahvaltılarda günlük gazete sofranın baş köşesinde yer alır. Gazetenin bulmaca ekleri ise en büyük eğlencedir. İşte bu bulmaca eklerinde bulunan iki resim arasında farkı bulma oyununu sizlere anımsatacağız. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu sefer tek bir resimde gizlenmiş bir objeyi bulacaksınız.

Çizilen bu resimde rengarenk şekerlemeler sizi karşılıyor. Ancak bir şekil diğerlerindne oldukça farklı. Bu şekli görme konusunda zorluk mu yaşıyorsunuz? Bu tarz bulmacalarda ustalık seviyesine gelmiş kişiler bile buradaki farklı şekli bulma konusunda sorun yaşayabilir. Üstelik size verilen 10 saniyede bir hayli kısa bir zaman.

Aslında farklı olan şekil açık bir şekilde görülebiliyor. Ancak göremiyor olabilirsiniz çünkü beyniniz görmenizi engelliyor. New York'taki SUNY Downstate Tıp Merkezi'nden (SUNY Downstate Medical Center) sinirbilimci olan Susana Martinez-Conde, zihnimizin bir kerede aynı anda ancak bu kadar çok şeye odaklanabileceğini söylüyor. Yeteneklerinizi test etmeye hazır mısınız?

CEVAP AŞAĞIDA

Farklı olan şekli bulmak için şansını denemek isteyenlere küçük bir ipucu veriyoruz. Yukarıdaki bulmacayı çözmek için dikkatinizi her seferinde küçük bir bölüme odaklayın. Aksi takdirde kafanız resmin en büyük kısımlarına kilitlenecek ve diğer her şeyi bulanıklaştıracaktır. Farklı olan şekli tespit etmek için bütün sütun ve satırlara tek tek göz gezdirin. Son bir ipucu daha verecek olursak şekerlemelerle aynı renk olan bir düğme arıyorsunuz.

cevap

Muhtemelen bu resimdeki farklı arabayı 10 saniyeden kısa sürede bulamazsınız!Muhtemelen bu resimdeki farklı arabayı 10 saniyeden kısa sürede bulamazsınız!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Burası ruhumu bulduğum yer' 'Burası ruhumu bulduğum yer'
Trendleri onlar belirliyor! Kazançları dudak uçuklattıTrendleri onlar belirliyor! Kazançları dudak uçuklattı
Rüyada devlet büyüğü görmek ne demek, ne anlama gelir?Rüyada devlet büyüğü görmek ne demek, ne anlama gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kim der 56 yaşında... Durmak nedir bilmiyor

Kim der 56 yaşında... Durmak nedir bilmiyor

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Dwayne Johnson, ABD başkanlığına göz kırptı

Dwayne Johnson, ABD başkanlığına göz kırptı

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Bombalamaya devam ediyor: 'Daha iyisi olamazdı'

Bombalamaya devam ediyor: 'Daha iyisi olamazdı'

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Dünyanın göbek deliği! Elmas ve yakutlarla dolu Mirny Çukuru

Dünyanın göbek deliği! Elmas ve yakutlarla dolu Mirny Çukuru

Çırılçıplak yatağa girdi: 'Hiç çekinmedim'

Çırılçıplak yatağa girdi: 'Hiç çekinmedim'

Geçmişle sıkıntısı bitmiyor! Peş peşe olay açıklamalar

Geçmişle sıkıntısı bitmiyor! Peş peşe olay açıklamalar

Diğer Haberler

Dünyanın en zengin ailelerinden birinin kızı olan Tamara Ecclestone sütünü bağışlamak istediğini açıkladı

Milyoner ailenin kızı bağışıyla alkış topladı! Şaşırtan hamle

Sosyal medyanın trendlerine yön veren isimler: Dünyanın en çok kazanan TikTok fenomenleri

Trendleri onlar belirliyor! Kazançları dudak uçuklattı

Sadakatsiz dizisinin orijinali ve Türkiye uyarlaması arasındaki farklar nelerdir? Sadakatsiz dizi finalinde neler olacak? Sonu nasıl bitiyor?

Sadakatsiz dizisinin finalinde neler olacak? Sonu nasıl bitiyor?

TV yayın akışı 18 Şubat 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

18 Şubat 2021 Perşembe: TV yayın akışı...

Sadakatsiz ve Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber yarışı...17 Şubat 2021 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Reyting zirvesinde büyük yarış!

Deniz Çakır dizileri: Kadın İsterse’den Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz’a uzanan bir yolculuk!

Bu hallerini herkes unuttu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.