Muhtemelen bu resimdeki düğmeyi göremeyeceksiniz!

Çizilen bu resimde rengarenk şekerlemeler sizi karşılıyor. Ancak bir şekil diğerlerindne oldukça farklı. Bu şekli görme konusunda zorluk mu yaşıyorsunuz? Bu tarz bulmacalarda ustalık seviyesine gelmiş kişiler bile buradaki farklı şekli bulma konusunda sorun yaşayabilir. Üstelik size verilen 10 saniyede bir hayli kısa bir zaman.

Aslında farklı olan şekil açık bir şekilde görülebiliyor. Ancak göremiyor olabilirsiniz çünkü beyniniz görmenizi engelliyor. New York'taki SUNY Downstate Tıp Merkezi'nden (SUNY Downstate Medical Center) sinirbilimci olan Susana Martinez-Conde, zihnimizin bir kerede aynı anda ancak bu kadar çok şeye odaklanabileceğini söylüyor. Yeteneklerinizi test etmeye hazır mısınız?

CEVAP AŞAĞIDA

Farklı olan şekli bulmak için şansını denemek isteyenlere küçük bir ipucu veriyoruz. Yukarıdaki bulmacayı çözmek için dikkatinizi her seferinde küçük bir bölüme odaklayın. Aksi takdirde kafanız resmin en büyük kısımlarına kilitlenecek ve diğer her şeyi bulanıklaştıracaktır. Farklı olan şekli tespit etmek için bütün sütun ve satırlara tek tek göz gezdirin. Son bir ipucu daha verecek olursak şekerlemelerle aynı renk olan bir düğme arıyorsunuz.



