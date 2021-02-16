Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Muhtemelen bu resimdeki farklı arabayı 10 saniyeden kısa sürede bulamazsınız!

Muhtemelen bu resimdeki farklı arabayı 10 saniyeden kısa sürede bulamazsınız!

Seray Üstün Seray Üstün 16.02.2021 11:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Muhtemelen bu resimdeki farklı arabayı 10 saniyeden kısa sürede bulamazsınız!

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Sizleri çocukluğunuza geri döndürüyoruz. Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde yalnızca bir araba modeli farklı! Süreniz ise 10 saniye olacak. Yeteneklerinizi test etmeye hazır mısınız?

Çizilen bu resimde toplam tane 320 tane şekil var. Ancak bir tanesi diğerlerinden oldukça farklı. Bu farklı şekli görme konusunda zorluk mu yaşıyorsunuz? Bu tarz bulmacalarda ustalık seviyesine gelmiş kişiler bile buradaki farklı şekli bulma konusunda sorun yaşayabilir. Üstelik size verilen 10 saniyede bir hayli kısa bir zaman.

Aslında farklı olan şekil açık bir şekilde görülebiliyor. Ancak göremiyor olabilirsiniz çünkü beyniniz görmenizi engelliyor. New York'taki SUNY Downstate Tıp Merkezi'nden (SUNY Downstate Medical Center) sinirbilimci olan Susana Martinez-Conde, zihnimizin bir kerede aynı anda ancak bu kadar çok şeye odaklanabileceğini söylüyor.

CEVAPLAR AŞAĞIDA

Farklı olan şekli bulmak için şansını denemek isteyenlere küçük bir ipucu veriyoruz. Yukarıdaki bulmacayı çözmek için dikkatinizi her seferinde küçük bir bölüme odaklayın. Aksi takdirde kafanız resmin en büyük kısımlarına kilitlenecek ve diğer her şeyi bulanıklaştıracaktır. Farklı olan şekli tespit etmek için bütün sütun ve satırlara tek tek göz gezdirin.

cevaplar

Kaynak: brightside.me

Beyninizi ateşe verecek kibrit çöpü bulamacası! Ne kadar sürede çözebilirsiniz?Beyninizi ateşe verecek kibrit çöpü bulamacası! Ne kadar sürede çözebilirsiniz?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?' 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?'
Astrolog yorumları! Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladılarAstrolog yorumları! Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladılar
Silinmiş Matrix sahnesi yayımlandıSilinmiş Matrix sahnesi yayımlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bombalamaya devam ediyor: 'Daha iyisi olamazdı'

Bombalamaya devam ediyor: 'Daha iyisi olamazdı'

Ne yaptıysa da başaramadı

Ne yaptıysa da başaramadı

Matrix 4 aşk filmi olacak

Matrix 4 aşk filmi olacak

Şirinler çizgi filmiyle ilgili komplo teorileri

Şirinler çizgi filmiyle ilgili komplo teorileri

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Geçmişle sıkıntısı bitmiyor! Peş peşe olay açıklamalar

Geçmişle sıkıntısı bitmiyor! Peş peşe olay açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bu halini unutun! Siyah saçlarıyla tanınmaz halde

Bu halini unutun! Siyah saçlarıyla tanınmaz halde

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Reklamını en çok o yaptı: 'Porno yayınların Instagram’ı'

Reklamını en çok o yaptı: 'Porno yayınların Instagram’ı'

Diğer Haberler

TV yayın akışı 16 Şubat 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

16 Şubat 2021 Salı: TV yayın akışı...

Çukur ve Yasak Elma yarışı... 15 Şubat 2021 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Hangi yapım birinci oldu?

Yaklaşık bir buçuk yıldır etkisini sürdüren koronavirüs salgınının bitiş tarihine ilişkin astrolog yorumları!

Astrolog yorumları! Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladılar

2021 yılında Instagram’da en çok takipçiye ulaşan isimler yayınlandı

Tüm gözler onların üzerinde! 2021 yılının takipçi rekortmenleri

Yasak Elma’nın yeni bölümünden sonra Şahika ve Hasan Ali’nin evliliği sosyal medyanın gündemine oturdu!

Sosyal medyada olay oldu! Yasak Elma'ya yorum yağdı

Rus İmparatorluğu’nun en etkili silahı olarak bilinen ve kehanetleriyle herkesi şaşkına çeviren bir papaz: Grigori Rasputin

Çocukluk kehanetleri çıktı! Tahminleri çarın sonunu getirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.