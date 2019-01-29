Muhteşem İkili'de Barca kurtulacak mı? MKC ne yapacak? Muhteşem İkili 11. yeni bölüm fragmanı izle!

TMC imzalı, yönetmenliğini Çağatay Tosun yaptığı, başrollerini İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel, Öykü Karayel, Engin Şenkan, Zafer Algöz'ün paylaştıkları Muhteşem İkili dizisi 11. yeni bölümüyle 29 Ocak Salı akşamı Kanal D'de olacak.

Barca, Profesör tarafından kapalı bir zindanda tutulurken MKC, hastalığıyla boğuşmaktadır. Ameliyat olması için vakti olmayan MKC, yaşamı pahasına Barca’yı bulmak için yola koyulur.Profesör, Barca’nın gizli görevde arkasında kim olduğunu öğrenmek için emniyetten bir köstebeğe ihtiyaç duyar. Birimdeki en zayıf halka Ahsen’dir. Profesörün artık Muhteşem İkili’nin yanında bir müttefiki vardır.

MUHTEŞEM İKİLİ YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Profesör'ün yakaladığı Barca, içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için plan yapar. Kendisini tutan adamları alt etmek için bildiği bütün numaraları kullanır. MKC ise bir taraftan Barca'yı kurtarmak için uğraşırken bir tarafta da rahatsızlığı ile baş etmek zorundadır. Yüksel Müdür'ün istememesine rağmen Barca'yı kurtarma operasyonuna katılır fakat vurulmasından sonra eski gücünü toplayamayan MKC için işler yolunda gitmez. Feridun, oğlunun kaçırılmasından sonra yıkılmıştır. Barca için yapılan operasyon başarılı olabilecek mi? Barca'nın kaçma planı işe yarayacak mı?

