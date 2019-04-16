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Müjdat Gezen beraat etti!

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 16.04.2019 12:20 | Son Güncelleme

Konuk olarak katıldığı bir televizyon programında, 2. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu Vatansever'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen beraat etti.

Müjdat Gezen beraat etti!

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Anahtar Kelimeler:
müjdat gezen nilhan osmanoğlu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kimse 1 kararlar beraat ettim sanmasın. Daha bunun Ysk sı var. onlara da soralım ne derlerse o..
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