Müjde Ar oyunculuğu bıraktı

Son olarak “Şahsiyet” dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan Müjde Ar, oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

Yeşilçam’ın efsane isimleri arasında yer alan Müjde Ar, “Proje gelirse kabul etmem, bizden geçti artık. Zaten sinema oyuncusuyum. Biz 90 dakika film çekerdik, şimdi dizi süreleri 120’yi geçti. Fazla yorucu” dedi. (Uçankuş)

1975 tarihli Aşk-ı Memnu dizisindeki "Bihter" rolü ile bir anda ünlenen Müjde Ar, 'Ah Güzel İstanbul', 'Deli Kan', 'Çirkinler de Sever', 'Göl', 'İffet', 'Aile Kadını', 'Fahriye Abla' ile Türk sinemasının en önemli oyuncularından biri...

