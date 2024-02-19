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Müjde Ar yazıyordu... Aysel Gürel filmi rafa kalktı

19.02.2024 08:53 | Son Güncelleme:
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Türk pop müziğinde unutulmaz şarkı sözlerine imza atan Aysel Gürel’in anısına çekilmesi planlanan film bir kez daha rafa kalktı. Gürel'in kızı Müjde Ar yapım şirketiyle anlaşamadı.

Müjde Ar yazıyordu... Aysel Gürel filmi rafa kalktı

Türk müziğinin unutulmaz söz yazarlarından Aysel Gürel'in, vefatının üzerinden 16 yıl geçti. Usta söz yazarının bir süredir hayat hikâyesini anlatan sinema filmin hazırlıkları sürüyordu. Sev Yapım’ın imza atacağı “Aysel” filminin yönetmen koltuğunda da Özer Feyzioğlu oturacaktı.

Filmin senaryosunu Aysel Gürel’in kızı Müjde Ar yazıyordu.

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Filmin başrolü için adı geçen isim Miray Daner olmuş, filmde Sezen Aksu’yu da Gonca Vuslateri’nin oynaması gündeme gelmişti. Ancak görüşmeler sürerken filmin Müjde Ar ile yapım şirketi arasında yaşanan anlaşmazlık yüzünden iptal edildiği öğrenildi. (Birsen Altuntaş)


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