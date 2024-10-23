Müjde Uzman, Birand Tunca ile aşk iddialarıyla deliye döndü! "Ülke yanıyor ülke" diyerek isyan etti

Kızılcık Şerbeti dizisinde "Alev" karakterine hayat veren Müjde Uzman'ın meslektaşı Birand Tunca ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi.

Oyuncu, Tunca'nın kedisinin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı ve fotoğrafa Birand Tunca'yı etiketledi. Bu hareketten sonra ise aşk iddiaları alevlendi.

Müjde Uzman ise iddiaları görünce sosyal medyada deliye döndü. "Ülke yanıyor ülke; bırakın kediden aşk çıkartmaya çalışmayı bin senelik arkadaşımla" diyerek isyan eden Müjde Uzman "Bize gerizekalı muamelesi yapmayı da bırakın; tek derdimiz bu konularmış gibi göstere göstere insanları bize düşman ettiniz" dedi.

Müjde Uzman devamında ise şunları söyledi:

Biz nelerle uğraşıyoruz, neler yaşıyoruz, neler konuşuyoruz; siz orada enerjinizi bu saçmalıklara harcayıp bir de bu çöplükte sonsuza kadar kalacak bir yerlerinizden uydurma şeyleri üretiyorsunuz. Instagram'a her koyduğumuzu haber diye sunarak gerçek “haber”i değersizleştirdiğiniz yalanlar sıkacağınıza, yapsanıza ülke gündemini haber? Yazsanıza cinayetleri, kanunsuzlukları, haksızlıkları?? Yook. Kolayı, sürekli aptal muamelesi yapıp, hadsizce, haksızca kullandığınız bizim sektör ve insanların hayatı. Maalesef buna engel olacak kanun da yok utanma da! Önemsiz görülüyor belli ki. Bakın yalanın önemsizi, iyisi kötüsü olmaz; hepsi tehlikelidir, yanlıştır. Kimsenin bir tanecik ömrü size malzeme olsun diye değil. Siz de artık kendi ömrünüzü, sayılı nefesinizi nasıl değerlendirdiğinizin bir iç hesaplaşmasına girmelisiniz bence!

Uzman sözlerini "Ne aşkmış yahu. Aklınız fikriniz onda, başka bir bildiğiniz yok, yatıp kalkıp onu düşünüyorsunuz. Umarım siz yaşayın da bi’ rahatlayın!" diyerek bitirdi.