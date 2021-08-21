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Müjde Uzman ile Oğuzhan Uğur barıştı

21.08.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur çifti, sosyal medyadan sık sık aşk paylaşımları yapıyordu. İkiliden sürpriz bir ayrılık haberi gelmişti. Bir haftalık taze aşıklar ayrılmıştı. İlişkileri gibi ayrılıkları da bir hafta sürdü.

Müjde Uzman ile Oğuzhan Uğur barıştı

Youtube üzerinden yayınladığı "Pinç" programıyla tanınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman, geçen ay sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla ilişkilerini açıklamıştı.

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Instagram'dan sık sık mutluluk pozlarını yayınlayan çift ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Uzman ile Uğur, sosyal medya hesaplarından birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldırdı. Birbirlerini takipten de çıktı.

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Pınar Deniz’den Müjde Uzman’a, Kubilay Aka’dan Şebnem Bozoklu’ya kadar 9 oyuncu, hayvan sahiplerini daha sorumlu olmaya davet eden mini dizi ‘Bunu Bi Düşünün’nde rol aldı.

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Tanıtıma tek başına katılan Müjde Uzman bir hafta önce terk ettiği Oğuzhan Uğur ile barıştığını açıkladı. “Ayrılık uzun sürmedi, mutluyuz” dedi.

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Müjde Uzman Oğuzhan Uğur
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