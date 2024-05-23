A101'de kurbanlık satışı başlıyor! İşte 25 Mayıs 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu

A101'de bu hafta yok yok! Kurban Bayramı'na az bir zaman kala "Kurbanlık A101'den alınır" mottosuyla, Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101, 23 Mayıs 2024 tarihli Aktüel Ürünler Kataloğu'nda kurbanlık satışına başladığını duyurdu. Kurbanlık satışının yanında modadan elektroniğe, beyaz eşyadan gıda ve hijyen ürünlerine Katalog'ta pek çok ürün dikkat çekiyor. Skechers ayakkabılar, Apple MacBook Pro, dikey süpürge ve çok dahası bu hafta sizi bekliyor. Detayları görmek için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.
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