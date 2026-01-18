Mynet Trend

Mukbang yaparken açıkladı: TikTok fenomeninden üzücü haber! "Titriyorum"

Ayrılık itirafını pizza dilimleri ve çiğneme sesleri eşliğinde yapan mukbang fenomeninin videosu sosyal medyada olay oldu. Kimi izleyici duygulandı, kimi ise paylaşıma “tamamen kurgu” diyerek tepki gösterdi.

Çiğdem Sevinç

Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede gündem oldu. @kqtiewhitney adlı fenomen, ayrılık acısını anlatırken önündeki dev pizza, nugget’lar ve sosları mideye indirdi. Ancak izleyenleri asıl şaşırtan ne ayrılık itirafıydı ne de yediği yemeklerdi…

KURGU YORUMU YAĞDI

Videoda genç kadın, eski sevgilisiyle doğum günü için alınan konser biletlerini anlatmaya başladı. “Titriyorum” diyen genç kadın, dudaklarından peynir akarken bir dilim daha alıp “İyiyim. Sorun yok… Bu pizza çok güzel.” şeklinde konuştu.

İlişki sorunlarını anlatması ve tarsı ise izleyenleri ikiye böldü. Kimi izleyiciler samimi bulurken, kimileri fenomene “Bu gerçek mi, yoksa kurgu mu?” sorusunu yöneltti.

YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Videonun altı yorum yağmuruna tutuldu.

“Çok gerçek, içim acıdı” diyen de var,

“Ağlamak üzere” yazan da…

Ama herkes ikna olmuş değil. Bazı kullanıcılar, “Kendi kendine konuşuyor, bu tamamen rol” derken, kimileri de videoyu açıkça “oyunculuk” olarak nitelendirdi.

