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Mükemmel çorba yapmak için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

20.10.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günün her saatinde özellikle soğuk havalarda evde mis gibi sıcak çorba içmenin keyfi bir başka olur. Besleyici, sağlıklı ve rahatlatıcı çorbayı evde ustalara taş çıkaracak kıvamda yapabilirsiniz. Eliniz hazır çorbaya gitmeden önce mükemmel çorba yapmak için şeflerin bilmenizi istemediği sırları değerlendirebilirsiniz.

Mükemmel çorba yapmak için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

Evinizde krallara layık mükemmel kıvamlı çorba yapmak için şeflerin ve gıda uzmanlarının verdiği ipuçlarını bir araya getirdik. Sıcak çorbanın içinde beklenmedik etkiler yaratan malzemelerin sırlarını öğrendiğinizde hemen denemek isteyeceksiniz. Bu sonbaharda hastalıkları uzak tutmak için birbirinden sağlıklı çorbaları yapmak için mutfakta bol bol keyifli vakit geçireceksiniz.

ET SULARI

Önceden hazırladığınız tavuk, sebze ve et sularını buz kalıplarında dondurarak her çorbaya konmak üzere kullanabilirsiniz.

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EL BLENDERI İLE HARİKALAR YARATIN

Özellikle püre haline getirilmiş çorbalar ve et suları hazırlarken kullanışlı olan bir el blenderı ile hayatınızı kolaylaştırın ve çorba tadını daha iyi hale getirin.

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ÇORBANIZI KAYNATMAYIN

Dünyaca ünlü aşçılar pişirme işlemi sırasında çorbanızı asla kaynatmamanızı tavsiye ediyor. Çorbayı kaynatmamak içindeki malzemelerin daha dokulu olmasını sağlarken çorba suyunun da daha berrak olmasını sağlar.

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ÇORBA SOĞUYANA KADAR KAPAĞI AÇIK KALSIN

Çorbayı saklama şekliniz kadar hazırlama şekliniz de önemlidir. Bu yüzden çorbanızı soğuyana kapağını açık bırakmalısınız. Sıcak buharı hapsetmek bakteri üremesine yol açabilir. Çorbanızı buzdolabına koymadan önce veya ısıtmadan önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

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MALZEMELERİ ÇEŞİTLENDİRİN

Ekstra besin takviyesi için yoğun yeşillikleri çorba tariflerine dahil edebilirsiniz. Bu sayede hem çorbanız daha şık görünecek hem de besin değeri artmış olacak.

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BİRAZ SOSLA DEĞİŞİMİ HİSSEDİN

Bir dahaki sefere ev yapımı çorba yaptığınızda ve bir şeyin "eksik" olduğunu hissettiğinizde, lezzetini arttırmak için ona biraz narenciye veya sirke ekleyin. Çorba tariflerinde asidik ilaveleri sık sık unutuyoruz veya atlıyoruz, ancak inanılmaz bir lezzet farkı yaratıyor.

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DÜŞÜK SICAKLIKTA UZUN SÜRE PİŞİRİN

Mümkün olduğunca çabuk bitirmek istemek cazip gelse de ev yapımı çorba pişirirken zaman ayırmanız önemlidir. Usta şefler çorbaların düşük sıcaklıkta uzun süre pişirildiğinde daha iyi olduğuna dikkat çekiyor.

MANTAR EKLEMEYİ İHMAL ETMEYİN

Bağışıklığı güçlendirmek önemlidir. Özellikle soğuk algınlığı ve nezlenin her yerde göründüğü çorba mevsiminde. Çorba tariflerinize mantar ekleyerek bunu kolayca yapabilirsiniz.

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