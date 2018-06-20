Mülteci Hakları Derneği'nden Demet Akalın'a dava

Suriyeli sığınmacılara yönelik ayrımcı sözleriyle gündeme gelen şarkıcı Demet Akalın'a dava açılıyor.

Ülkesine bayramlaşmaya giden Suriyeli sığınmacılarla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'da bir haber paylaşan Demet Akalın, "Her şey bedava niye dönmesinler! Yerleşsinler artık kendi ülkelerine dönsünler! Avrupa 50 tanesine tahammül edemiyor! Bizde kaç milyonlar bilemiyoruz!" diye yazdı.

Bunun üzerine Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Akalın'a dava açacağını duyurdu. Kurumun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamalarında ‘’İstikrarlı bir şekilde Suriyelileri açık hedef haline getiren Demet Akalın hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme fiili sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağız’’ ifadesi yer aldı.

????Kamuoyuna Duyurulur;

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak, istikrarlı bir şekilde Suriyelileri açık hedef haline getiren Demet Akalın hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme fiili sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağız. https://t.co/giW6yUTn89 — Mülteci Hakları (@multecihakder) 18 Haziran 2018



