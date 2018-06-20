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Mülteci Hakları Derneği'nden Demet Akalın'a dava

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.06.2018 11:43 | Son Güncelleme

Mülteci Hakları Derneği, Suriyelilerle ilgili paylaştığı bir mesaj dolayısıyla Demet Akalın'ı mahkemeye veriyor. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği belirtilen Akalın, söz konusu paylaşımını sildi.

Mülteci Hakları Derneği'nden Demet Akalın'a dava

Suriyeli sığınmacılara yönelik ayrımcı sözleriyle gündeme gelen şarkıcı Demet Akalın'a dava açılıyor.

Ülkesine bayramlaşmaya giden Suriyeli sığınmacılarla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'da bir haber paylaşan Demet Akalın, "Her şey bedava niye dönmesinler! Yerleşsinler artık kendi ülkelerine dönsünler! Avrupa 50 tanesine tahammül edemiyor! Bizde kaç milyonlar bilemiyoruz!" diye yazdı.

Bunun üzerine Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Akalın'a dava açacağını duyurdu. Kurumun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamalarında ‘’İstikrarlı bir şekilde Suriyelileri açık hedef haline getiren Demet Akalın hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme fiili sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağız’’ ifadesi yer aldı.


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