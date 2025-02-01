Mumyalar dünya dışı varlık mı? Bilim dünyası ikiye bölündü! Metal implantlar ve hamile mumya araştırmacıları bile şoke etti...

Peru’nun Nazca Çölü’nde keşfedilen üç parmaklı mumyalar, dünya dışı varlıklarla ilişkilendirilen tartışmalara devam ediyor. Bilim camiası bu mumyaların büyük çoğunluğunu aldatmaca olarak reddederken, bazı araştırmacılar ise bu varlıkların gerçek olduğunda ısrarcı.

MEKSİKALI DOKTOR: "MUMYALAR GERÇEK"

Meksika Deniz Kuvvetleri Tıbbi Departmanı'nın eski müdürü Dr. José Zalce, yaptığı incelemeler sonucunda, 21 mumyalanmış bedenin tamamen biyolojik organizmalar olduğunu belirtti. Yapılan DNA analizleri ve röntgen taramaları sırasında bazı mumyaların hamile olduğunu bile tespit ettiklerini açıkladı. Zalce, bu mumyaların doğal olmayan bir evrimsel sürecin ürünü olabileceğine dair güçlü deliller sundu.

YÜZDE 30'U SIR PERDESİ

Mumyalar, 2023 yılında UFO araştırmacısı Jaime Maussan tarafından Meksika Kongresi'ne sunuldu. Maussan, bu varlıkların dünya dışı bir kaynağa ait olduğunu öne sürerek, genetik yapılarının yüzde 30'unun hâlâ bilinmediğini belirtti. Maussan'a göre, bu mumyalar Dünya’daki evrim sürecinin bir parçası değil, farklı bir gezegenden gelen varlıklara ait.

BİLİM DÜNYASI İKİYE BÖLÜNDÜ

Bir grup uzman, mumyaların insan benzeri özellikler taşıdığına ancak üç parmaklı, uzun kafataslı ve alışılmadık yüz hatlarına sahip olduklarına dikkat çekiyor. Bu tür özelliklerin bilinmeyen bir hominin türüne işaret edebileceğini savunuyorlar. Diğer bir grup bilim insanı ise mumyaların, modern yapıştırıcılarla bir araya getirilmiş hayvan kemiklerinden ibaret sahte eserler olduğunu iddia ediyor.

METAL İMPLANTLAR UZAYLI OLDUKLARINA DAİR GÖSTERGE Mİ?

Araştırmalar sırasında, mumyaların bazı bölgelerinde altın, gümüş ve kadmiyum gibi metalleri içeren polimetalik plakalar bulundu. Uzmanlar, bu metallerin günümüzde uydu teknolojilerinde kullanıldığını belirtiyor, ancak implantların ne amaçla yerleştirildiği hâlâ belirsiz. Metal plakaların, söz konusu varlıkların dünya dışı bir teknoloji ile ilişkilendirilmesi ihtimalini güçlendiriyor.

TESTLER YAPACAK

Peru hükümeti, mumyaların kökenini belirlemek ve bilimsel açıdan doğruluğunu netleştirmek için daha fazla genetik ve adli test yapılması gerektiğini açıkladı. Araştırmacılar, yeni testlerin bu gizemi çözebileceğini belirtiyor.