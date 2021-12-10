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Münir Özkul ve Halit Akçatepe’'nin heykelleri tepki çekti! "Tam bir hayal kırıklığı"

10.12.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul ve Halit Akçatepe'nin sergilenmek üzere mum heykelleri yapılmıştı. Merhum oyuncular Özkul ve Akçatepe'nin kızları yapılan bu heykellere tepki göstererek, "Bunu yapan heykeltraş filan olamaz! Tam bir hayal kırıklığı" dedi.

Münir Özkul ve Halit Akçatepe’'nin heykelleri tepki çekti! "Tam bir hayal kırıklığı"

'Hababam Sınıfı' film serisinin efsane oyuncuları Münir Özkul ve Halit Akçatepe'nin kızları 'Magazin Masası'na telefonla bağlandı. Merhum sanatçıların kızları Güner Özkul ile Ebru Akçatepe, babalarının sergilenmek üzere yapılan heykelleriyle ilgili düşüncelerini aktardı.

Münir Özkul'un kızı, "Heykelleri çok özensiz buldum, babamla ilgisi yok. 'Kel Mahmut' kel bile değil!" dedi.

Halit Akçatepe'nin kızı ise "Bunu yapan heykeltraş filan olamaz, bu müze tam bir hayal kırıklığı. ifadelerini kullandı.

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Ebru Akçatepe babasından kalan birçok doküman ve eşyayla bir müze yapılabileceğini belirterek, şunları söyledi:

Elimde babamın giysileri, yazıları, anıları var. Bunlardan müze yapılabilir. Bu onlara olan saygıyı gösterir.

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Anahtar Kelimeler:
Halit Akçatepe Münir Özkul
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