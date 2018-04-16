Murat Aşık'ın yatak fotoğraflarını çeken eski sevgiliye şok

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Metin Aşık'ın oğlu Murat Aşık'ın yatakta çekilmiş müstehcen fotoğraflarını sevgilisine göndererek özel hayatını ihlal eden Derya K., ile arkadaşı Özlem A. 1'er yıl 8'er ay hapse çarptırıldı.
Derya K., geçen yıl bir otelde birlikte olduğu iş adamı Murat Aşık'ın yatakta çekilmiş fotoğraflarını arkadaşı Özlem A.'ya göndermişti.
MURAT AŞIK'IN ŞİKAYETİYLE DAVA AÇILMIŞTI
Özlem A. da fotoğrafı Murat Aşık'ın sevgilisi Gökçen Taştemel'e atmıştı. Murat Aşık'ın şikâyeti üzerine Derya K. ve Özlem A. hakkında dava açılmıştı. (Sabah)
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