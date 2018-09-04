Murat Başoğlu: İntihar edecek hiçbir şey yapmadım

Sunucu Murat Başoğlu'nun geçen yaz bir teknede yeğeni Burcu Başoğlu ile skandal görüntüleri ortaya çıkmış, aylarca konuşulmuştu.

Dün Murat Başoğlu'nun intihara teşebbüs ettiği ileri sürüldü. Ama iddiayı yalanladı.

Posta'ya açıklama yapan Murat Başoğlu, "14 yaşındaki oğlum haberleri görünce ağlayarak beni aradı, ben intiharlık bir şey yapmadım" dedi.

"BANA VE AİLEME YAPILAN VİCDANSIZLIĞI KENDİME İZAH EDEMİYORUM"

İntihar ettiği yönündeki haberler hakkında konuşan Başoğlu, "Haberi okuduğum sırada Nişantaşı'nda yemekteydim. 14 yaşındaki oğlum da Bodrum'da görmüş. Ağlayarak beni ve annesini aradı. Bana ve aileme yapılan bu vicdansızlığı kendime izah edemiyorum" dedi.

"İNTİHAR EDECEK BİR ŞEY YAPMADIM"

Oyuncu Başoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Oğluma, canıma bunu yapmaya, hüngür hüngür ağlatmaya ne hakları var. Ben intihar edecek hiçbir şey yapmadım. İntiharı düşünseydim 1 yıl boyunca hakkımda yapılan haberler yüzünden ederdim. Bu öldürme operasyonu. Ama başaramayacaklar. Kirli eller beni FETÖ'cü de yaptı, kaçak da. Ben hiçbiri değilim."

YURT DIŞI YASAĞI DEVAM EDİYOR

Eşi Hande Bermek ile aynı evde yaşamaya devam eden Murat Başoğlu'nun yurt dışı yasağı sürüyor.

