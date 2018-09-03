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Murat Başoğlu intihar mı etti? İlk açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.09.2018 12:18 | Son Güncelleme

Yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki skandal görüntüleriyle gündem olan Murat Başoğlu’nun intihara kalkıştığı iddia edildi. Başoğlu, haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Murat Başoğlu intihar mı etti? İlk açıklama

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli programda, yeğeni ile ilişki yaşadığı ortaya çıkan ünlü sunucu Murat Başoğlu'nun intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

NE YAZIK,NE YAZIK!

Bu haberler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başoğlu "Ne yazık, ne yazık! Yaklaşık bir yıldır yalan üzerine yalan yazanlar şimdi de intihar ettirdi. Benim 14 yaşında bir oğlum olduğunu unutuyorsunuz" dedi.

"İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜM" DEMİŞTİ

Skandal fotoğrafların ardından röportaj veren Murat Başoğlu, "Karımı aldattım pişmanım ama o kadın yeğenim değil. Çıkan haberlerin ardından intihar etmeyi düşündüm." ifadelerini kullanmıştı. Murat Başoğlu, yaşananların ardından 14 yıllık eşi Hande Bermek’ten tek celsede boşanmıştı. Murat Başoğlu skandal olayın ardından evini satıp yurt-dışına gitmek istemiş ancak mahkeme davanın karar bağlanmasına kadar Başoğlu'nun yurt-dışına çıkmasına izin vermemişti.

Murat Başoğlu intihar mı etti?Murat Başoğlu intihar mı etti?
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