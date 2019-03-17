Murat Başoğlu'ndan imalı paylaşım: Bazen hayat yorar insanı

Murat Başoğlu, Bodrum ilçesinde, öz yeğeniyle uygunsuz ilişki yaşadığı iddiasıyla, ’hayasızca davranışta bulunmak’ suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etmişti.

Ünlü sunucu daha sonra boşandığı eşi Sadiye Hande Bermek’i ölümle tehdit ettiği ve yanındaki arkadaşını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Başoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İşte "Sustum" diyen Murat Başoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:

Bazen hayat yorar insanı. Şarkılar yorar, beklemek yorar, özlemek yorar, affetmek yorar, hoş görmek yorar, boşvermek bile yorar. Ve insan susar... Her şeye, herkese rağmen... Elinden gelen tek şeyi yapar. Bağıra bağıra susar."

