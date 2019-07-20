Murat Boz Aslı Enver'in ailesiyle birlikte!

Murat Boz, dün akşam Aslı Enver’in abisinin düğününde görüntülendi.

Basın mensuplarının karşısına geçen Boz, “Hoş geldiniz, Aslı’nın abisi evleniyor. mutluluklarına şahit olmaya geldik. Aslı şu an içerideki misafirlerle ilgileniyor o yüzden gelemedi, kusura bakmayın” dedi.

Bu yaz bir sinema filmi çekmeyeceğini belirten Murat Boz, “Aslı ile bol bol tatil yapmayı planlıyoruz” dedi.

Düğünde bol bol oynayan Enver'in keyfi yerindeydi. Düğüne birlikte katılan Aslı Enver ile Murat Boz’dan aile pozu da sosyal medyaya düştü. Boz'un annesi de düğüne katılan davetliler arasındaydı.



