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  4. Murat Boz'dan Deren Talu açıklaması! 'Görüştük ama...'

Murat Boz'dan Deren Talu açıklaması! 'Görüştük ama...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 11:05 | Son Güncelleme

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile yakınlaştığı iddia edilen Murat Boz ilk kez konuştu. Yakışıklı şarkıcı "Karşılaştık, görüştük ama ilişki yok" dedi.

Murat Boz'dan Deren Talu açıklaması! 'Görüştük ama...'

Aslı Enver ile ilişkisi biten Murat Boz’un, Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilmişti. Boz önceki gün Bebek’te bir spor merkezinde sporunu yaptıktan sonra, aracıyla mekandan ayrıldı. Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre; o sırada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, Deren Talu ile ilgili çıkan haberler hakkında konuştu.

Çıkan aşk haberleri hakkında, “Doğrusu şu; Efe’nin doğum günündeydik. Karşılaştık ve görüştük ama yazıldığı gibi bir ilişkimiz yok” dedi.

Muhabirlerin “Şu an ilişkiniz yok ama olur mu?” sorusuna ise, “Yazıldığı gibi yok diyorum” diyerek ilişkiye açık kapı bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Boz, Deren Talu,

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