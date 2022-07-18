Murat Boz'dan flaş Tuba Büyüküstün açıklaması

Murat Boz ile Tuba Büyüküstün'ün aşk yaşadığı iddiası yeniden gündeme geldi. Şarkıcının, oyuncunun oturduğu Anadolu Yakası'na taşınması kafaları iyice karıştırdı. Boz'un, Büyüküstün ile daha çok zaman geçirmek için taşındığı iddia edildi.

Murat Boz, "Tuba Büyüküstün ile aranızda bir şey var mı?" sorusuna yanıt verdi.

"TUBA İLE ARKADAŞIZ"

Boz, "Öyle bir şey yok. Biz diziyle birlikte tanıştık arkadaş olduk. Tıpkı ekipteki diğer oyuncu arkadaşlar gibi. Gerçekten çok iyi bir ekip olduk. Hala da bir vesilesi ile buluşup görüşüyoruz. Tuba ile arkadaşız." ifadelerini kullandı.

