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Murat Boz'dan flaş Tuba Büyüküstün açıklaması

18.07.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dijital bir platform için çekilen "Another Self" dizisinde başrolü paylaşan Murat Boz ile Tuba Büyüküstün'ün aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Boz'dan iddialara cevap geldi.

Murat Boz'dan flaş Tuba Büyüküstün açıklaması

Murat Boz ile Tuba Büyüküstün'ün aşk yaşadığı iddiası yeniden gündeme geldi. Şarkıcının, oyuncunun oturduğu Anadolu Yakası'na taşınması kafaları iyice karıştırdı. Boz'un, Büyüküstün ile daha çok zaman geçirmek için taşındığı iddia edildi.

Murat Boz, "Tuba Büyüküstün ile aranızda bir şey var mı?" sorusuna yanıt verdi.

"TUBA İLE ARKADAŞIZ"

Boz, "Öyle bir şey yok. Biz diziyle birlikte tanıştık arkadaş olduk. Tıpkı ekipteki diğer oyuncu arkadaşlar gibi. Gerçekten çok iyi bir ekip olduk. Hala da bir vesilesi ile buluşup görüşüyoruz. Tuba ile arkadaşız." ifadelerini kullandı.

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Murat Boz Tuba Büyüküstün
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