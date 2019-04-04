MAGAZİN

Murat Boz'dan kafa karıştıran paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.04.2019 11:59 | Son Güncelleme

Bir dönem ayrılık yaşadıktan sonra yeniden barışma kararı alan Aslı Enver ve Murat Boz çiftinin paylaştığı yüzüklü fotoğraf kafa karıştırdı.

Murat Boz'dan kafa karıştıran paylaşım

2,5 yıllık beraberliğin ardından geçen nisanda ayrılık kararı alan oyuncu Aslı Enver ve şarkıcı Murat Boz, aşkı son sürat devam ediyor.

Evlenecekleri konuşulan ünlü çiftten kafaları karıştıran bir yüzük paylaşımı geldi.

6 ay süren ayrılığın ardından çift ilişkilerine bir şans daha vermiş, iddialara göre Enver, Murat Boz ile yeniden barışmayı evlilik şartı ile kabul etmişti. Önce Aslı Enver'de bir tektaş görüldü, şimdi de Murat Boz'da bir yüzük görüldü.

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Piyano başından paylaşım yapan şarkıcının fotoğrafındaki yüzük dikkat çekti.

Murat Boz ile Aslı Enver'in nişanlandığı düşünülürken, gerçek çok geçmeden anlaşıldı. Popçu, daha sonra aynı kareyi arkadaşı Gürsel Çelik'i etiketleyip akıllardaki soru işaretlerini giderdi.

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Murat Boz Murat Boz ve Aslı Enver murat boz instagram

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