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Murat Boz’dan lahmacun sonrası Sıla şarkısıyla mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 15:47 | Son Güncelleme

Lahmacun sonrasında spor yapan Murat Boz, Sıla'nın Acısa da Öldürmez şarkısıyla ironik bir mesaj verdi.

Evinde lahmacun yapan ünlü popçu Murat Boz, yediklerini eritmek ve formunu korumak için spor yaptı.

Spor sırasında yorulduğunu gösteren Boz, Sıla’nın Acısa da Öldürmez şarkısını dinlerken çektiği hikayeyi, manidar bir hikaye paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Boz, sıla,

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