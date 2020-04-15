Murat Boz’dan lahmacun sonrası Sıla şarkısıyla mesaj

Evinde lahmacun yapan \u00fcnl\u00fc pop\u00e7u Murat Boz, yediklerini eritmek ve formunu korumak i\u00e7in spor yapt\u0131.\nSpor s\u0131ras\u0131nda yoruldu\u011funu g\u00f6steren Boz, S\u0131la\u2019n\u0131n Ac\u0131sa da \u00d6ld\u00fcrmez \u015fark\u0131s\u0131n\u0131 dinlerken \u00e7ekti\u011fi hikayeyi, manidar bir hikaye payla\u015ft\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Koronavir\u00fcs\u00fcn laboratuvar ortam\u0131nda m\u0131 \u00fcretildi? ABD Genelkurmay Ba\u015fkan\u0131'ndan cevap\u00dcnl\u00fc \u00e7ift ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 anlatt\u0131! 'Hi\u00e7 ya\u015famad\u0131\u011f\u0131m...'\u015eimdi T\u00fcrkiye'nin en g\u00fczel k\u0131zlar\u0131 aras\u0131nda! Estetik harikas\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131
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