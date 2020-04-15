Murat Boz’dan lahmacun sonrası Sıla şarkısıyla mesaj

Evinde lahmacun yapan ünlü popçu Murat Boz, yediklerini eritmek ve formunu korumak için spor yaptı.

Spor sırasında yorulduğunu gösteren Boz, Sıla’nın Acısa da Öldürmez şarkısını dinlerken çektiği hikayeyi, manidar bir hikaye paylaştı.

