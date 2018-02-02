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Murat Boz'dan yardım eli!

MAGAZİN HABERLERİ | 02.02.2018 11:58 | Son Güncelleme

Murat Boz ile Soner Sarıkabadayı, önceki gün İstinyePark Zuma'da akşam yemeği yedi. Mekan çıkışı görüntülenen iki şarkıcı, objektiflere poz verdi.

Murat Boz'dan yardım eli!

Muhabirlerin "Sosyal medyada hayranlarınız, sevgiliniz Aslı Enver'i photoshop'la hamile gösterdi. Hayırlı olsun, baba oluyormuşsunuz" sözleri üzerine Murat Boz, "Başka sorunuz var mı?" şeklinde sert bir yanıt verdi.

"ABİ YARDIM ET"

Yakışıklı popçu, aracına binerken ismi Murat olan bir hayranı tarafından duraklatıldı. Hayranı, Murat Boz'a, "Abi Aslı Hanım'ın 'İstanbullu Gelin' dizisinin setinde çalışıyordum. Sizi sete izinsiz aldığım için beni kovdular. Bana yardımcı olun lütfen. İş arıyorum" dedi.

Önce "Benimle ne alakası var oğlum" karşılığını veren Murat Boz, daha sonra hayranının telefon numarasını alıp "Seni arayacağım, benden haber bekle" ifadelerini kullandı.

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Murat Boz yardım

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