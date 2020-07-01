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  4. Murat Boz O Ses Türkiye ayrılığı hakkında konuştu: Paylaşımı bilerek yapmadım

Murat Boz O Ses Türkiye ayrılığı hakkında konuştu: Paylaşımı bilerek yapmadım

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 17:18 | Son Güncelleme

Murat Boz, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Spor çıkışı kendisini bekleyen muhabirlerin röportaj yapalım isteğini geri çevirmeyen şarkıcı, spor aracının camını açarak soruları yanıtladı. Boz, O Ses Türkiye jüri üyeliğinden ayrılması hakkında konuştu ve yaptığı Instagram paylaşımını bilerek ve isteyerek yapmadığını, hatta paylaşım yaptığı gün konudan haberi olmadığını belirtti.

Murat Boz O Ses Türkiye ayrılığı hakkında konuştu: Paylaşımı bilerek yapmadım

Ünlü şarkıcı Murat Boz, spor çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Karantina günlerinin kendisi için olumlu geçtiğini söyleyen Boz, O Ses Türkiye hakkındaki soruları yanıtladı. Jüriden ayrılan yakışıklı şarkıcı “İki jüri arkadaşımı da çok seviyorum, gerçekten hayırlısı olsun.

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Ebru Gündeş, apayrı bi insan benim için. Seda ablam her şeyim o benim, çok seviyorum onu. Bugün böyle yollar ayrılmış olabilir ama belki ileride tekrar bir araya gelebiliriz” dedi. Ayrılık iddialarının olduğu gün Hadise ile birlikte veda paylaşımı yapan Boz şöyle devam etti: “O gün Acun bir açıklama yapmış ‘Jüri değişecek’ diye, benim durumdan haberim yoktu. Ben sadece fotoğrafı sevdiğim için paylaşmıştım. İnsanlar da haklı olarak ‘Murat Boz'mu gidiyor’ dedi ama bilerek ve isteyerek yaptığım bir şey değildi açıkçası.”

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Şarkıcıya adının Burcu Bakdur ile hakkında çıkan aşk dedikoduları da soruldu. Boz “İlişkim yok diye açıklama yaptım. Sizler de takip ettiğiniz insanların fotoğraflarını beğeniyorsunuz değil mi? İlişki oluyor mu? Olmuyor” dedi. Mmuhabirlerin “Şarkılarınız birbiri arasında yarışıyor” sözü üzerine de “Eylül ayında bir tane daha gelecek. Çalışıyorum deli gibi. Çok verimli geçti benim için. İnsan içine dönebilme şansını yakalıyor bu süreçlerde. Bende bu süreci iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum müzisyen arkadaşlarımla beraber” yorumunda bulundu.

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