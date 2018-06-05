Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Murat Boz ile Aslı Enver 2,5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz nisan ayında noktaladı.

Aslı Enver, kedileri Düşes'i de alarak evden ayrıldı. Anne Nedret Boz'un çabalarına rağmen ikili bir araya gelmedi.

Aslı Enver, bugün kedisi Düşes ile verdiği pozu Instagram sayfasının hikaye bölümünde paylaştı.

Çok geçmeden Murat Boz da Soner Sarıkabadayı'nın şarkısına eşlik ederken çekilen videosunu sayfasında yayınladı.

Murat Boz'un şarkı seçimi 'Aslı'ya mesaj mı var' yorumlarına neden oldu.

İşte o sözler:

Kokusu burada kendisi yok gel de uyu!

Ben ona ulaşamam, o bana ulaşabiliyorken...

Buna rağmen bekle dese beklerim, bir ömür boyu



