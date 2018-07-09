MAGAZİN

Murat Boz'un yeni filmi belli oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.07.2018 22:13 | Son Güncelleme

Ünlü ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Murat Boz'un yeni filmini açıkladı.

Murat Boz'un yeni filmi belli oldu!

Ağustos’un ilk haftasında çekimlerin başlayacağını duyuran ünlü sanatçı Onur Akay, ünlü popçu Murat Boz’un, eşi tarafından terk edilmiş ve kızıyla hayatını devam ettiren down sendromlu bir babayı canlandıracağını yazdı.

Ünlü popçu Murat Boz, geçtiğimiz Mart ayında Etiler'deki bir kuaförden çıkarken görüntülenmiş ve ‘Kardeşim Benim 2’ isimli filmden sonra, görüşme aşamasında olduğu yeni bir film projesinden bahsetmişti. Boz, yeni film hakkında "Hikâye sürpriz, söylemem. Şu an görüşme aşamasında" demişti.

‘Hadi İnşallah’, ‘Kardeşim Benim’, ‘Dönerse Senindir’ ve ‘Kardeşim Benim 2’ filmleriyle sinemaseverlerin karşısına çıkan Murat Boz, o söylediği proje için imzayı attı ve çekimlerine Ağustos ayının ilk haftasında başlıyor.

Onur Akay'ın edindiği bilgilere göre, ‘Ayla’ filmiyle büyük bir başarı yakalayan Mustafa Uslu’nun yapımcılığını yapacağı filmde Boz, çok farklı bir rolle karşımıza çıkacak. Boz, eşi tarafından terk edilmiş ve kızıyla hayatını devam ettiren down sendromlu bir babayı canlandıracak.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tutmuyor filmleri neden inatla çekyorlar acaba
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