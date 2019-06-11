Murat Boz valeden para üstü istedi olay oldu! Boz'dan bir açıklama daha

Şarkıcı Murat Boz, geride bıraktığımız gün hakkında yapılan bir 'vale bahşişi' haberine tepki göstermiş ve sosyal medya hesabından tepkisini dile getirmişti.

Sevgilisi Aslı Enver ile gittiği bir AVM’den çıkışta aracını valeden teslim alırken 200 lira veren ve sonrasında para üstünü isteyen Boz bu hareketi yüzünden gündeme gelmiş ve hakkı olan para üstünü istediği için hedef olmuştu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu haberleri ti'ye alan Boz bununla yetinmemiş olacak ki devamında yaptığı bir paylaşımla vale bahşişi hakkında son kararını verdiğini şu sözlerle duyurdu:

"Arabamızı adeta şoka soktuğumuz, şaşırttığımız, yok artık dedirttiğimiz, soğuk duş aldırttığımız vale kardeşin üzerine yapmaya karar verdik."