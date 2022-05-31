Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan hakkında bomba iddia!

Ada Masalı dizisinde tanıştığı Alp Navruz ile aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

2.Sayfa'da yer alan habere göre; Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz'un dijital bir platformda yayınlanacak bir sinema filminde başrolleri paylaşacağı iddia edildi.

Ağustos ayında başlayacak yapımda oyuncuların rekor fiyata imza attıkları konuşuluyor.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan kimdir, nereli, kaç yaşında; Ayça Ayşin Turan, 1992 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam ederken ilk ekran önü deneyimine 'Dinle Sevgili' adlı diziyle başlayan Ayça Ayşin Turan, ekran önündeki yolculuğuna 'Karagül' dizisindeki Ada karakteriyle devam etti. Ünlü isim Sevimli Tehlike, Ada Masalı ve Meryem dizilerinde rol aldı.Ayça Ayşin Turan bir süredir partneri Alp Navruz ile aşk yaşıyor.

