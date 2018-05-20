Murat Cemcir sosyal medyada olay oldu

Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı Ahlat Ağacı filminin önceki gün yapılan ilk gösteriminden önce film ekibi kırmızı halıya çıktı. Fotoğrafçılara poz vererek ilerleyen ekip festival sarayının merdivenlerini tırmandıktan sonra da bir süre objektiflerin önünde poz verdi.

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Bir kullanıcı "Bennu Yıldırımlar'ın iyi sabrı varmış" yorumunu yaparken bir başkası da "Bu nasıl itmektir" diye yazdı. Sosyal medya kullanıcıları Murat Cemcir'e "Bennu Yıldırımlar'a karşı takındığı tavra dikkat etmesi gerekirdi" diye seslendi.