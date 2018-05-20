MAGAZİN

Murat Cemcir sosyal medyada olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.05.2018 11:11 | Son Güncelleme

71'inci Cannes Film Festivali'nde büyük ödül Altın Palmiye için yarışan Ahlat Ağacı filminin kırmızı halısında ortaya çıkan görüntü sosyal medyada olay oldu.

Ahlat Ağacı oyuncuları kırmızı halıda boy gösterdi. Sosyal medyaya ise Murat Cemcir'in verdiği bu poz damga vurdu

Bu görüntü olay oldu: Bennu Hanım'da iyi sabır varmış!

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Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı Ahlat Ağacı filminin önceki gün yapılan ilk gösteriminden önce film ekibi kırmızı halıya çıktı. Fotoğrafçılara poz vererek ilerleyen ekip festival sarayının merdivenlerini tırmandıktan sonra da bir süre objektiflerin önünde poz verdi.
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İşte bu sırada filmde rol alan Murat Cemcir'in, ekip arkadaşı Bennu Yıldırımlar'ı iterek öne çıkması sosyal medyada gündeme oturdu.
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Birçok kullanıcı Murat Cemcir'in bu davranışını eleştirdi.
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Bir kullanıcı "Bennu Yıldırımlar'ın iyi sabrı varmış" yorumunu yaparken bir başkası da "Bu nasıl itmektir" diye yazdı. Sosyal medya kullanıcıları Murat Cemcir'e "Bennu Yıldırımlar'a karşı takındığı tavra dikkat etmesi gerekirdi" diye seslendi. 
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Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı, 71'inci Cannes Film Festivali'ndeki gösteriminin ardından salonu dolduran seyirciler tarafından 15 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Murat Cemcir ahlatağacı Bennu Yıldırımlar

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