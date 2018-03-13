MAGAZİN

Murat Cemcir'den ölüm isyanı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.03.2018 10:46 | Son Güncelleme

Murat Cemcir, Twitter'da hakkında çıkan "Rotterdam'da kaza geçirdi, hayatını kaybetti" haberlerine sahneden isyan etti

Murat Cemcir'den ölüm isyanı!

Murat Cemcir, "Twitter'dan beni öldürmüşler. Araç Rotterdam'a giderken trafik kazası yapmış, evimde ölü bulunmuşum. Olaylar çok karışık. Gördüğünüz gibi doğru değil" şeklinde konuştu.

MURAT CEMCİR KİMDİR?

Murat Cemcir 30 Kasım 1976, Niksar doğumlu. Çalgı Çengi, İşler Güçler, Düğün Dernek, Düğün Dernek 2, Kardeş Payı adlı dizi ve filmlerindeki partneri Ahmet Kural ile baş rolü paylaştı.

Murat Cemcir Gürcü kökenli. Takva ve Yeraltı gibi filmlerde yardımcı rollerde yer alan oyuncu, Selçuk Aydemir yönetmenliğindeki komedi dizileri Üsküdar'a Giderken ve Ramazan Güzeldir ile dikkat çekti.

Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni topladı. Gürcüceyi iyi derecede konuşabilen oyuncu, at biniciliği ile ilgileniyor.2010 yılında Selçuk Aydemir yönetmenliğinde çekilen "Çalgı Çengi", Düğün Dernek filmleri ve İşler Güçlerde Ahmet Kural ile başrol oynadı.

Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümü mezunu. 2013 yılının sonunda Düğün Dernek filminde Çetin karakteri ile büyük beğeni kazandı.

Murat Cemcir, 2014 yılında başlamış olan Kardeş Payı dizisinde 35 bölüm başrol olarak oynadı.

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