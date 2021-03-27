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Murat Ceylan'ın sevgilisi Pınar Tartan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

27.03.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 sunucusu Murat Ceylan sosyal medya hesabından aşkını ilan etti. Murat Ceylan'ın paylaşımının ardından sevenleri, arama motorları üzerinden Murat Ceylan'ın sevgilisi Pınar Tartan'ı araştırmaya başladı. Peki, Pınar Tartan kimdir ve kaç yaşında? İşte, ayrıntılar...

Murat Ceylan'ın sevgilisi Pınar Tartan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Murat Ceylan'ın sevgilisi Pınar Tartan gündemde en çok aranan isimlerden biri oldu. Survivor sunucusu olan Murat Ceylan'ın sevgilisi Pınar Tartan 24 yaşında ve manken. Murat Ceylan'ın "İyi ki sen" noto ile paylaştığı Pınar Ceylan'ın hayatı merak ediliyor. İşte, ayrıntılar...

PINAR TARTAN KİMDİR?

Pınar Tartan, 26 Mart 1997 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. 2017 yılında Itır Esen'in tacı alındıktan sonra taç Aslı Sümen'e verilince 'Miss Turkey Universe' seçilmiştir. 2017'de katıldığı Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.

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Pınar Tartan manken ve model kimliğinin yanı sıra eğitim hayatını da başarıyla devam ettiren Pınar Tartan, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisidir. Aslen İzmirli olan Pınar Tartan'ın burcu ise Koç'tur.

MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Londra'ya giderek Endüstriyel Tasarım bölümünü bitiren Murat Ceylan, daha sonra Türkiye'ye dönerek İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümünü tamamlayıp yüksek lisans eğitimi de aldı.

2 yaşından beri piyano çalan ve müziğe tutkulu olan Murat Ceylan, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörlerinden biri olan Ergincan Saydam'dan müzik dersleri aldı.

Birçok farklı spor dalıyla ilgilenen Murat Ceylan, İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde lisanslı binicilik yapıyor. Aynı zamanda fitness ile ilgileniyor. Ceylan, surf ve paten yapmayı da oldukça seviyor.

Murat Ceylan, 2013 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüler'de yarıştı. Yarışma sonrasında popülerliğini artıran Ceylan, 17 Eylül 2014 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan "Para Bende" programının sunuculuğunu yaparak her hafta başka bir ülkede Almeda Abazi ile yarıştı.

2016 yılında Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel'in aranjesini yaptığı sözü ve bestesi kendisine ait olan "Yeni Nesil" adında bir albüm çıkarttı.

2018 yılında Survivor All Star'da yarışan Murat Ceylan, şu anda Survivor'un sunuculuğunu üstleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Murat Ceylan Wish
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