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Murat Ceylan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayat hikâyesi nedir?

09.03.2021 16:33 | Son Güncelleme:
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Murat Ceylan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayat hikâyesi nedir?

Survivor 2013 yarışmacılarından biri olan Murat Ceylan, 1991'de İstanbul'da doğdu. Küçüklüğünden beri müzikle ilgilenen Murat Ceylan Wish, aynı zamanda lisanlı olarak binicilik de yapıyor. 2014 yılından beri sunuculuk yapan Murat Ceylan, aynı zamanda albüm de çıkartarak birçok farklı alanda başarılara imza atıyor.

Liseye kadar eğitimini Türkiye'de tamamlayan Murat Ceylan, lise eğitiminden sonra Londra'ya gitti ve Central Saint Martins'de okudu. Okumaya ilgisini hiç kaybetmediğini söyleyen genç sunucu, Türkiye'de farklı üniversitelerde de eğitim aldı.

MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Londra'ya giderek Endüstriyel Tasarım bölümünü bitirdi. Daha sonra Türkiye'ye dönen Murat Ceylan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümünü tamamlayıp yüksek lisans eğitimi de aldı.

2 yaşından beri piyano çalan ve müziğe tutkulu olan Murat Ceylan, bu sevgisini İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörlerinden biri olan Ergincan Saydam'dan müzik dersleri aldı.

Müziğin yanında sporla da arası oldukça iyi. Birçok farklı spor dalıyla ilgilenen Murat Ceylan, İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde lisanslı binicilik yapıyor. Aynı zamanda fitness ile ilgileniyor ve surf ile paten yapmayı da oldukça seviyor.

Murat Ceylan, 2013 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüler'de yarıştı. Yarışma sonrasında 17 Eylül 2014 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan "Para Bende" programının sunuculuğunu yaparak her hafta başka bir ülkede "Almeda Abazi" ile yarıştı.

2016 senesinde Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel'in aranjesini yaptığı sözü ve bestesi kendisine ait olan "Yeni Nesil" adında bir alnüm çıkarttı.

2018 senesinde Survivor All Star'da tekrar yarışan Murat Ceylan şu anda Survivor'un sunuculuğunu üstleniyor.

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MURAT CEYLAN, ÇAĞRI İLE KAVGA ETTİ!

Survivor 2021'in bu akşam yayınlanan bölümünde sunucu Murat Ceylan ve Ünlüler takımı yarışmacısı Çağrı'nın arasında gerilim çıktı.

Gönüllüler takımından Steve ile kavga etmeye başlayan Çağrı, Murat Ceylan tarafından "Çağrı yeter" diye uyarılınca Murat Ceylan'a "Ne yeter? Sana ne?" diyerek çıkıştı.

Bunun üzerine acil konsey toplantısı yapan Acun Ilıcalı, Çağrı'ya "Arkadaşıma yapılan bu saygısızlığı kabul etmiyorum. Şu anda 'yarışmadan çekiliyorum' demeni bekliyorum" diyerek Çağrı'dan beklentisini belirtti. Bu sözlerin üzerine Survivor 2021 yarışmacısı Çağrı, gözyaşlarını tutamadı.


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survivor Murat Ceylan Wish
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