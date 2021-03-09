Murat Ceylan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayat hikâyesi nedir?

Liseye kadar eğitimini Türkiye'de tamamlayan Murat Ceylan, lise eğitiminden sonra Londra'ya gitti ve Central Saint Martins'de okudu. Okumaya ilgisini hiç kaybetmediğini söyleyen genç sunucu, Türkiye'de farklı üniversitelerde de eğitim aldı.

MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Londra'ya giderek Endüstriyel Tasarım bölümünü bitirdi. Daha sonra Türkiye'ye dönen Murat Ceylan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümünü tamamlayıp yüksek lisans eğitimi de aldı.

2 yaşından beri piyano çalan ve müziğe tutkulu olan Murat Ceylan, bu sevgisini İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörlerinden biri olan Ergincan Saydam'dan müzik dersleri aldı.

Müziğin yanında sporla da arası oldukça iyi. Birçok farklı spor dalıyla ilgilenen Murat Ceylan, İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde lisanslı binicilik yapıyor. Aynı zamanda fitness ile ilgileniyor ve surf ile paten yapmayı da oldukça seviyor.

Murat Ceylan, 2013 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüler'de yarıştı. Yarışma sonrasında 17 Eylül 2014 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan "Para Bende" programının sunuculuğunu yaparak her hafta başka bir ülkede "Almeda Abazi" ile yarıştı.