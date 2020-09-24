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Murat Ceylan ve Damla Can'dan aşk haberlerinden sonra paylaşım!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 11:29 | Son Güncelleme

Survivor sunucusu Murat Ceylan geçtiğimiz gün Damla Can ile yakalandı. Son olarak Survivor 2018 All Star yarışmasında birlikte yarışan Murat Ceylan ve Damla Can'ın bu haberler sonrası yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

Murat Ceylan ve Damla Can'dan aşk haberlerinden sonra paylaşım!

'Survivor'da beraber yarışan Murat Ceylan ve Damla Can önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendiler. Sevgilisi Lera Marchuk ile ayrılan Murat Ceylan Damla Can ile görüntülenince aşk iddiaları da hemen gündeme düştü.

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Koşar adım AVM'ye giren Murat Ceylan ve Damla Can çifti baş başa yemek yiyip keyifli bir gün geçirdiler.

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Aşk iddialarının ardından iki isim de haberlerde çıkan fotoğrafları paylaşıp "Bundan şeyin haberi var mı? Bizim" yorumuyla dikkat çektiler. Ünlü çift birlikte selfielerini de paylaşmayı ihmal etmediler.

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