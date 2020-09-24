Murat Ceylan ve Damla Can'dan aşk haberlerinden sonra paylaşım!

'Survivor'da beraber yarışan Murat Ceylan ve Damla Can önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendiler. Sevgilisi Lera Marchuk ile ayrılan Murat Ceylan Damla Can ile görüntülenince aşk iddiaları da hemen gündeme düştü.

Koşar adım AVM'ye giren Murat Ceylan ve Damla Can çifti baş başa yemek yiyip keyifli bir gün geçirdiler.

Aşk iddialarının ardından iki isim de haberlerde çıkan fotoğrafları paylaşıp "Bundan şeyin haberi var mı? Bizim" yorumuyla dikkat çektiler. Ünlü çift birlikte selfielerini de paylaşmayı ihmal etmediler.