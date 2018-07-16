Murat Dalkılıç Hande Erçel'i paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in geçen aralık ayında başlayan ilişkisi doludizgin devam ediyor. Murat Dalkılıç sevgilisine olan hayranlığını her fırsatta dile getiriyor.

HANDE ERÇEL'İN KİRPİKLERİNİ PAYLAŞTI

Evlilik söylentileri de gündeme gelen ünlü çiftten yine aşk dolu bir paylaşım geldi. Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'in kirpiklerini çekip sosyal medyada paylaştı. Şarkıcının bu paylaşımı "Hande Erçel'in ilk kirpiklerine mi vuruldu?" yorumlarına sebep oldu.

Murat Dalkılıç paylaşımında "Kirpikler maalesef gerçek, ilk gördüğümde çektim ama gelmedi" yazısıyla paylaştı.



