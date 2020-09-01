Murat Dalkılıç'ı kızdıran Derya Çayırgan iddiası! 'Bir salın beni'

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın voleybolcu Derya Çayırgan ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. 37 yaşındaki Dalkılıç, çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Murat Dalkılıç, şunları söyledi: "Bir salın beni ya! Yaptığım işten soğuttunuz artık beni yıllardır. Avukatım hakkımda doğrusu ispatlanmayan her haberle, her bir Instagram, Twitter sayfasıyla yakından ilgileniyor. Bilginize!"

Popçu Murat Dalkılıç, oyuncu Merve Boluğur ile 2 yıl süren evliliğini 2017 yılında sonlandırmıştı. Dalkılıç, boşanmasının ardından kısa bir süre sonra oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ancak ikili, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı.

