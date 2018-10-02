MAGAZİN

Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı iddia edilen Melis Sezen'den ilk açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.10.2018 10:57 | Son Güncelleme

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın adı şimdilerde Hande Erçel'in arkadaşı Melis Sözen ile anılıyor. Melis Sözen bu dedikodulara dair açıklama yaptı

Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı iddia edilen Melis Sezen'den ilk açıklama

Şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu Merve Boluğur'dan boşandıktan sonra oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Aşk hayatıyla bir türlü gündemden düşemeyen şarkıcı Murat Dalkılıç yine yeni bir aşkla gündeme geldi. Popçu bu sefer de geçen günlerde ayrıldığı Hande Erçel’in yakın arkadaşı Melis Sezen ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemde.

'ÇOK GÜZEL BİR FİLM ÇEKTİK O KADAR'

Ortaya atılan iddiaların ardından oyuncu Melis Sezen'den açıklama gecikmedi. İşte genç oyuncunun açıklaması:

"Son günlerde Murat Dalkılıç'la hakkımda çıkan haberler asla gerçeği yansıtmamaktadır. Sevgili Murat'la çok güzel bir film çektik, o kadar... Sevgililik diye bir şey söz konusu değildir. Teşekkür ederim. Saygılarımla..."

Öte yandan Melis Sezen, Hande Erçel'in yakın arkadaşı. Hatta ikili birlikte Siyah İnci dizisinde de rol aldı.


PARTNERBunları yiyen hızla kilo veriyor!Bunları yiyen hızla kilo veriyor!
Dakota Johnson telefon numarasını paylaştıDakota Johnson telefon numarasını paylaştı
İntihal yaptığı iddia edilen Nilgün Bodur'dan açıklamaİntihal yaptığı iddia edilen Nilgün Bodur'dan açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
murat dalkılıç Hande Erçel ve Murat Dalkılıç melis sözen

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

İşkence günlüğü! Kocasının yaptıklarını tek tek yazmış

İşkence günlüğü! Kocasının yaptıklarını tek tek yazmış

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Adem Büyük: Abdullah Avcı bana vurdu

Adem Büyük: Abdullah Avcı bana vurdu

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nurgül Yeşilçay çok aşık!

Nurgül Yeşilçay çok aşık!

Kemal İnci toprağa verildi! 'O haberler bizi çok üzdü!'

Kemal İnci toprağa verildi! 'O haberler bizi çok üzdü!'

İnternetteki en tehlikeli ünlü: Kim Kardashian

İnternetteki en tehlikeli ünlü: Kim Kardashian

Dakota Johnson telefon numarasını paylaştı

Dakota Johnson telefon numarasını paylaştı

İntihal yaptığı iddia edilen Nilgün Bodur'dan açıklama

İntihal yaptığı iddia edilen Nilgün Bodur'dan açıklama

Melissa Von Faber Castell'in yıllık maaşı 830 bin TL!

Melissa Von Faber Castell'in yıllık maaşı 830 bin TL!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.