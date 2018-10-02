Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı iddia edilen Melis Sezen'den ilk açıklama

Şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu Merve Boluğur'dan boşandıktan sonra oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Aşk hayatıyla bir türlü gündemden düşemeyen şarkıcı Murat Dalkılıç yine yeni bir aşkla gündeme geldi. Popçu bu sefer de geçen günlerde ayrıldığı Hande Erçel’in yakın arkadaşı Melis Sezen ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemde.

'ÇOK GÜZEL BİR FİLM ÇEKTİK O KADAR'

Ortaya atılan iddiaların ardından oyuncu Melis Sezen'den açıklama gecikmedi. İşte genç oyuncunun açıklaması:

"Son günlerde Murat Dalkılıç'la hakkımda çıkan haberler asla gerçeği yansıtmamaktadır. Sevgili Murat'la çok güzel bir film çektik, o kadar... Sevgililik diye bir şey söz konusu değildir. Teşekkür ederim. Saygılarımla..."

Öte yandan Melis Sezen, Hande Erçel'in yakın arkadaşı. Hatta ikili birlikte Siyah İnci dizisinde de rol aldı.



