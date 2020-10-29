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Murat Dalkılıç konserinde şoke eden görüntüler

29.10.2020 16:52 | Son Güncelleme:
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Murat Dalkılıç konserinde şoke eden görüntüler

Mersin'in Silifke ilçesinde sanatçı Murat Dalkılıç'ın konserinde koronavirüse karşı uyulması gereken sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Cumhuriyet Konserleri’ kapsamında düzenlediği konser alanı dolup taştı. İki bin kişinin katıldığı konserde Covid-19 önlemleri ise hiçe sayıldı. Konserde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.

Vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen maske ve sosyal mesafe kuralını unutarak adeta balık istifi şeklinde konseri izledi.

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Zaman zaman çalan müziğe uyup dans etmek isteyenler yoğun kalabalıktan dolayı hareket alanları daraldığı için oldukları yerde dans etmek zorunda kaldı.

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