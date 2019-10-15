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Murat Dalkılıç Milli Takımı paylaştı! 'Fransa' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 09:16 | Son Güncelleme

Şarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabı üzerinden Milli takımın gol sonrası sevincini göstermeyen Fransız televizyonu rejisine sert çıktı.

Murat Dalkılıç Milli Takımı paylaştı! 'Fransa' tepkisi

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve 19 puanla liderliğini sürdürdü. Maça damga vuran anlardan biri ise Milli Takım oyuncularımızın gol sonrası verdiği asker selamının Fransız televizyonu rejisi tarafından ekranlara yansıtılmaması oldu.

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DALKILIÇ TEPKİ GÖSTERDİ

Maçı izleyen pek çok isim yapılan bu terbiyesizliğe tepki gösterdi. Şarkıcı Murat Dalkılıç ise tepkisini instagram paylaşımıyla gösterdi.

murat-dalkilic-ic

İşte Murat Dalkılıç’ın tepki dolu o sözleri:

“Sizin ekranlarda vermenize gerek yok! Biz dünyaya damga vurmasını biliriz! Türk milletine karşı propogandalar bugün yeni olan bir şey değil tarih boyu yaşadık, hep yalnızdık… Hasan Tahsin'in Fransa'da barbar Türkler diye karşı propoganda yapan filmi bağırış çağırış durdurmuşluğu var; 'Hayır biz de hepiniz kadar insanız, barbarlıkla gaddarlıkla bizi suçlayamazsınız' diye karşı durmuştur… (Trablusgarb savaşı zamanları) Bugün bu fotoğraftaki duruş o duruştur! Hepinizle gurur duyuyoruz...”

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murat dalkılıç türk milli takımı asker selamı

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